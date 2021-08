Pasaportes y otros temas

En la sociedad globalizada de hoy se publican en la web índices que clasifican los pasaportes de los diferentes países del mundo. En ellos puede consultarse cuáles son los documentos más poderosos que abren las puertas de acceso a casi cualquier destino, y cuáles se consideran los peores porque restringen ese acceso y la movilidad de sus ciudadanos.



Entre los criterios más importantes de esos rankings están la accesibilidad que el pasaporte brinda a las personas portadoras y las políticas de requisito o no de visa para ingresar a diversos países. A raíz de la pandemia del Covid-19, el indicador de vacunación también se ha convertido en un factor importante en los accesos permitidos.



En 2021 Japón, Singapur, Corea del Sur, los países nórdicos y varios de Europa Occidental ocupan los primeros lugares de los pasaportes más poderosos. El de Japón, por ejemplo, permite el acceso a 193 países. En el otro extremo están naciones como Afganistán, ubicada en el último lugar de los índices y cuyo pasaporte solo brinda acceso a 26 destinos sin visado previo.



El Henley Passport Index, uno de los instrumentos más reconocidos en la clasificación de los pasaportes, ubicó a México en el lugar 23 en 2021 de un total de 116 y por debajo de los latinoamericanos Chile, Argentina y Brasil. En 2006, cuando empezó a publicarse ese índice, nuestra posición fue la 21, ésta cayó al lugar 32 en 2010 y subió a la 28 en 2015.



Los cambios en estas posiciones se relacionan con las políticas de los países, sus condiciones internas y su proyección internacional. Colombia, por ejemplo, pasó del lugar 75 en 2015 al sitio 42 en 2020.



¿Por qué menciono el tema de los pasaportes en esta entrega? Hace poco más de veinte años, el pasaporte mexicano era considerado un buen documento. Ser mexicano era también una buena nacionalidad.



México y los mexicanos aún no éramos catalogados de forma esquemática un narcoestado habitado por narcotraficantes. Nuestro País no destacaba en las noticias por sus niveles de violencia, ni por los atentados y asesinatos cometidos por el crimen organizado. Las noticias resaltaban otros tópicos, y aunque no siempre eran positivos tampoco estaban invariablemente ligados al narcotráfico y a los cárteles y grupos del crimen organizado que hoy acaparan los titulares: el levantamiento zapatista en Chiapas, la firma del Tratado de Libre Comercio, el error de diciembre de 1994.



Las cosas han cambiado en dos décadas. El deterioro de la imagen que proyectamos hacia afuera y que impacta en la valoración de un documento como el pasaporte de viaje, también se replica hacia adentro y en la consideración de nuestra propia imagen: cómo nos vemos y nos percibimos como sociedad, cómo funciona el País que habitamos, cómo están su Gobierno, sus instituciones y su infraestructura.



Recientemente viajé a Colombia, después de año y medio de confinamiento debido a la pandemia, y resultó inevitable comparar la infraestructura y funcionalidad de los aeropuertos internacionales de las capitales de ese país y el nuestro.



Mientras que en las terminales 1 y 2 de la Ciudad de México es ostensible el deterioro, abandono y envejecimiento de sus instalaciones, con las losas que recubren el piso de los pasillos rotas, astilladas o sueltas, baños en mal estado, goteras y sillas dañadas en algunas salas de abordaje, el aeropuerto El Dorado en Bogotá reluce por su funcionalidad, amplitud, limpieza y buen estado de sus instalaciones.



Me resultó chocante constatar esas diferencias, las cuales deberían ser evitables al recordar el tamaño de nuestra economía y los niveles de desarrollo que hemos alcanzado en las últimas décadas.



Y ocurre como con la historia de los pasaportes. Parte de los avances que logramos en el campo de los servicios, la infraestructura y la gestión de la administración pública empieza a rezagarse, deteriorarse o perderse por falta de recursos, de voluntad, de visión estratégica o simplemente por razones ideológicas y políticas por parte de nuestra clase gobernante.





Académica e investigadora. Historiadora del Arte y Socióloga. Dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fue directora-fundadora del Departamento de Relaciones Internacionales y de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del ITESM, Campus Monterrey. Es coordinadora académica del Diplomado para Periodistas Latinoamericanos (ITESM-FEMSA).