Peleará la Jucopo alianza opositora

05 min 00 seg

Claudia Salazar

Alista presupuesto 'alternativo'

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La coalición legislativa de Va por México exigirá a Morena que suelte ya la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, con el fin de llegar a un acuerdo para la integración de la 65 Legislatura.A pesar de que aún no se han reunido los coordinadores del PAN, PRI y PRD con el de Morena, ya hay un intercambio de mensajes respecto a cómo tendrá que ser la conformación de la Cámara la próxima semana.El próximo domingo 29 habrá sesión de instalación de la 65 Legislatura, ahí los nuevos diputados rendirán protesta y se elegirán a los integrantes de la Mesa Directiva, quienes estarán al frente de los trabajos del Congreso General el 1 de septiembre."Hay dos grandes bloques hoy en la 65 Legislatura (Alianza y Morena), y ya en su momento iniciaremos esa negociación de las comisiones."Previo a esa negociación está el tema de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. Debe ir uno para un bloque y la otra para el otro bloque y tampoco permitiremos que haya un avasallamiento en ese sentido", advirtió el futuro coordinador del PRD, Luis Cházaro, en conferencia tras la plenaria de la alianza que se realizó ayer en San Lázaro.Confirmó que el morenista Ignacio Mier ya les hizo saber que el grupo mayoritario quiere tener la presidencia de la Mesa Directiva, la cual está considerada para Sergio Gutiérrez Luna, actual representante de ese partido ante el INE."Por nosotros está bien, pero que quede claro que al bloque le toca la Junta de Coordinación Política", comentó Cházaro.Va por México quiere evitar que se repita la situación de hace tres años, cuando se eligió a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Mesa y días después Mario Delgado registró a más diputados, en un acuerdo con el PVEM, lo que permitió a Morena llegar a la mayoría absoluta y quedarse con la Jucopo por tres años.La Ley Orgánica del Congreso prevé que si un partido no tiene la mayoría absoluta debe haber rotación en la Jucopo, y que un mismo partido no puede tener al mismo tiempo la presidencia de este órgano y de la Mesa Directiva.Si Morena quiere presidir la Cámara en el primer año, al PAN le correspondería la presidencia de la Junta, por ser la segunda fuerza.El bloque opositor prevé que, si no hay acuerdo político con Morena para el próximo domingo, no dará sus votos para elegir a la Mesa Directiva, en la que se requieren las dos terceras partes de los asistentes.Por otro lado, Jorge Romero, el próximo coordinador del PAN, precisó que el número de comisiones para cada grupo no es parte de una negociación, sino que corresponde a la representación que tenga cada uno."El número está perfectamente claro y dispuesto en nuestra Ley Orgánica, en qué ración, en qué proporción nos corresponde."Nosotros vamos a buscar primero que haya comisiones que hace tres años se unieron y que creemos que en esta ocasión tienen que volver a separarse, en una medida pequeña, pero habrá de aumentarse", adelantó.El panista indicó que el bloque Va por México peleará para que Morena reconozca la magnitud de su representación como Oposición, que es del 40 por ciento de los 500 diputados que integran la Cámara.En caso de que se una Movimiento Ciudadano, destacó, el grupo opositor llegaría a casi el 45 por ciento."Nosotros lo vamos a hacer valer, sin duda", dijo también en conferencia.El bloque opositor presentará una propuesta de Presupuesto para el Ejercicio 2022, donde buscará la reasignación de recursos para cubrir los recortes a diversas áreas del gasto público y para fortalecer finanzas de estados y municipios.Una vez que el 8 de septiembre el Ejecutivo federal envíe al Congreso su iniciativa de paquete económico, las bancadas del PAN, PRI y PRD en la nueva 65 Legislatura buscarán llegar a un acuerdo con Morena para hacer reasignaciones y votar a favor.Con el Presupuesto "alterno" tratarán de evidenciar los vacíos que deja el Gobierno federal en múltiples áreas, con el fin de privilegiar sus programas sociales y de obra.Rubén Moreira, próximo coordinador del PRI, explicó que se presentarán soluciones ante los recortes y programas desaparecidos por la actual administración."Los partidos coaligados impulsaremos un presupuesto alternativo que, de estar de acuerdo, presentaremos días después del 8 de septiembre", expresó en la reunión plenaria que ayer se llevó a cabo con los más de 200 diputados electos de la coalición Va por México.Señaló que una prioridad es recuperar los fondos federalistas y municipalistas que permitían a los estados y municipios crecer y atender necesidades de la población."No hay recursos del centro, todos los recursos salen de los estados y los municipios, por lo tanto, no se vale regatearle ni a los estados ni a los municipios los pesos", agregó.Jorge Herrera, próximo coordinador del PAN, destacó que el Presupuesto "alterno" es parte de las prioridades del bloque legislativo."Estamos muy conscientes de lo que habrá de ser nuestra agenda común, que es una agenda transversal."Vamos a actuar en conjunto para la construcción de un presupuesto alternativo", expuso.Luis Espinosa Cházaro, próximo líder de la bancada del PRD, indicó que esperarán a conocer la propuesta del Ejecutivo para considerar su postura, porque, dijo, tampoco es su intención decir "no" a todo lo que se presente."Vamos a escuchar, no perdemos la esperanza", destacó.El perredista aseveró que si hay programas y acciones que sigan siendo prioridad para el gobierno -como las obras del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas- por encima de asuntos de salud o de economía, se va a presentar el Presupuesto "alterno" en el plazo de 15 días o 20 días después del 8 de septiembre.