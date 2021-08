'Pensé que era un terremoto'

Elthon García y Selene Velasco

'Sentí como si se fuera a caer el edificio'

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las sacudidas del suelo hicieron creer a vecinos de la Colonia Acacias que había ocurrido un sismo.Algunos también pensaron que la subestación de CFE había ardido en llamas, como hace algunos meses.Sin embargo, cuando el estallido taladró sus oídos y la onda expansiva reventó las ventanas de sus viviendas, supieron que se trataba una explosión."Yo estaba en la recámara y lo que percibí fue como un hundimiento, se sintió un sólo movimiento en el edificio y el ruido."Yo lo único que pensé es que era un terremoto, agarré mi celular y me salí", relató Victoria González.Igual que el resto de residentes, avanzó por las escaleras y atravesó pasillos hasta llegar a la calle, donde encontró a varias personas heridas en el suelo y comprendió lo que había ocurrido.A su paso observó ventanales destrozados, estructuras metálicas hechas añicos, muros y losas que se vinieron abajo.En los minutos siguientes, la calle se convirtió en un mar de gente, pues la mayoría de residentes de Avenida Coyoacán abandonaron sus domicilios por el temor."Yo vivo en frente, había puesto café y me acababa de levantar, por eso me agarró por sorpresa."Afortunadamente no nos pasó nada, pero mi hijo estaba en clase y sí lo aventó la onda expansiva porque rompió los vidrios", relató Maricela.Antes de la llegada de policías y servicios de emergencia, algunas personas iniciaron las maniobras para auxiliar a los heridos."Se sintió muy feo. Salí rápido, todavía vibraba el suelo y se veía humo del edificio."En eso empezó a salir la gente lastimada y lo que hice fue ayudarlos porque algunos no podían ni caminar", relató Alejandro, empleado de una tintorería aledaña.Conforme pasaron las horas, los servicios de emergencia controlaron la situación y la calma volvió a la mayoría de vecinos, quienes comenzaron los preparativos para mudarse por unos días con sus familiares.Los gritos, llanto y el estruendo por la explosión por acumulación de gas LP que dejó al menos un fallecido y 28 lesionados, hicieron que la mañana de este lunes vecinos de la calle Coyoacán, en la Alcaldía Benito Juárez, huyeran para resguardarse.Una de esas personas fue una joven que trabajaba desde casa y apenas pudo ponerse una playera al revés, asegurar a sus gatos y salir.Pasaron algunos instantes desde la explosión y hasta que reaccionó y se dio cuenta de la explosión en el edificio de enfrente, cuya onda expansiva reventó las ventanas de los inmuebles aledaños."Yo sentí un poco más fuerte que cuando fue el terremoto, sentí como si se fuera a caer el edificio, pero fue algo de segundos y un ruido muy fuerte. Estaba en shock y empecé a escuchar ruidos y a alguien llorando", contó mientras esperaba a ingresar a su departamento para retirar cosas de valor e insumos necesarios para pasar la noche en otro sitio.Tras el ruido, cuenta, apenas le dio tiempo de colocar a sus gatos en las transportadoras y de cambiar de playera."Sólo me dijeron que fue una explosión, pero no sabía si era de gas, de atentado, no sabía nada, hasta me salí con la playera al revés, pero ya me estoy tranquilizando, lo bueno es que estamos bien".Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, ingresó al edificio, junto al Alcalde Santiago Taboada y otros funcionarios.Ofrecieron ayuda a 63 familias afectadas. Los costos de hospedaje en algún hotel serán absorbidos por la Alcaldía Benito Juárez y a partir de la segunda noche, y en lo subsecuente, por el Gobierno de la Ciudad de México.En tanto, se indicó, el pago de daños estará a cargo de la aseguradora del edificio.Después de que se permitió a las personas ingresar de forma controlada a los departamentos, también se restableció la energía eléctrica en los inmuebles aledaños, salvo el afectado y se adelantó que de forma preliminar no se reportaban daños estructurales.Las causas que provocaron la explosión por acumulación de gas LP serán dadas a conocer por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, indicó el Gobierno local.