Perfila Samuel primera mujer para Salud-NL

La doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla, directiva del TecSalud, se perfila para ser la Secretaria de Salud del Estado en la próxima Administración del Gobernador electo Samuel García, señalaron ayer fuentes allegadas.Así, la pediatra y directora Médica y de Institutos de TecSalud se convertiría en la primera mujer en encabezar la Secretaría de Salud de Nuevo León, cargo que hoy ocupa Manuel de la O.Marroquín fue anunciada ayer como una de las primeras integrantes del equipo de transición de García, que tendrá a su cargo el área de Salud rumbo a la llegada de García a la Gubernatura el 4 de octubre.La especialista es egresada de la UANL y tiene estudios de maestría y doctorado, y durante la pandemia de Covid-19 ha sido una de las caras del equipo de Guillermo Torre, Rector de TecSalud.El 4 de agosto, por ejemplo, Marroquín participó en el encuentro "Covid-19 al día", en el que dio estimaciones que apuntan a que la tercera ola, impulsada por la variante Delta, llegaría a su pico entre este mes y septiembre para luego empezar a bajar en octubre.Tras presentar ayer su Comité de Transición -que empezará a operar desde el lunes y hasta el 30 de septiembre-, García recalcó que buscan cuentas claras por parte del actual Gobierno del independiente Jaime Rodríguez."No estamos buscando pelear", afirmó."Tiene que ser una transición fluida, decente, profesional, abierta", dijo el emecista."Ése es el mensaje que le mandamos al Gobierno saliente: simplemente queremos cuentas claras", añadió.El Comité será coordinado por Hernán Villarreal y también integra a representantes de la iniciativa privada y organismos ciudadanos.El equipo tiene, además, a Martha Herrera, de Responsabilidad Social Corporativa de Cemex, que iría a la Secretaría de Desarrollo Social, y Javier Navarro-Velasco, ex presidente del Consejo Cívico, que también integrará el Gabinete, aunque aún no se define su cargo.También participarán Sofialeticia Morales, que será Secretaria de Educación; Pedro Torres Estrada, ex presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Nuevo León, y Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas.