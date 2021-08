Pide AMLO a FGR ir contra funcionarios de Mérida

00 min 30 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 08:49 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pedirá la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios de Mérida si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no actúa en el caso del joven asesinado en esa localidad."Hoy le planteamos a la Secretaria de Gobernación que busque otros vías. Que si no interviene la Comisión de Derechos Humanos, nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la Fiscalía General de la República que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, no solo a los policías sino quienes están ahí protegiendo o queriendo evadir su responsabilidad ", señaló en conferencia matutina.El Mandatario federal aseguró que una deficiencia de la impartición de justicia en el País es que no hay justicia pronta."Necesitamos intervenir en el caso de este joven que fue ultrajado y asesinado en Mérida, pero el procedimiento es que ahora la Fiscalía del Estado apele a la resolución del juez, y luego el juez puede sostener su resolución o revocarla, pero si la sostiene entonces la Fiscalía se va a otra instancia, ¿cuánto tiempo llevaría ese proceso?""Si una de las limitaciones, una de las deficiencias, entre otras, de la impartición de justicia en el País es que no hay justicia pronta y expedita, tan es así que hay quienes llevan más de 10 años en la cárcel sin sentencia", dijo.El pasado 8 de agosto, cuatro policías municipales de Mérida fueron detenidos como presuntos responsables de la violación y asesinato del joven José Eduardo Ravelo Echavarría.La madre de José Eduardo denunció que su hijo fue detenido el pasado 21 de julio por los policías. Acusó que abusaron sexualmente de él y lo golpearon, lo que posteriormente le provocó la muerte el 3 de agosto.José Eduardo Ravelo Echavarría murió a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, de acuerdo con un dictamen de un perito del Servicio Médico Forense de la FGE.