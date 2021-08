Pide Bronco frente a frente con Samuel

02 min 00 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 12:40 hrs.

El Gobernador Jaime Rodríguez reveló que pidió un frente a frente con el Gobernador electo, Samuel García, para aclarar todas las dudas que se presenten durante la transición.Dijo que este encuentro se realizaría al concluir las reuniones programadas con sus respectivos equipos de trabajo, pues consideró que algunos de los señalamientos realizados hasta ahora derivan de información mal interpretada o que tiene una explicación."No hay una confronta, es el inicio de la transición, no tenemos por qué molestarnos, pero sí clarificar", expresó."Yo le pediré a Samuel que tengamos un 'tête à tête', él y yo, para todas las dudas y cuestionamientos que tenga, que pregunte y yo se las clarificaré.... yo, de Gobernador al siguiente Gobernador".Rodríguez abordó en conferencia de prensa un cuestionamiento realizado ayer por la próxima Secretaria de Desarrollo Humano, Martha Herrera, sobre la disminución de 65 por ciento en el presupuesto de la dependencia entre 2015 y 2021.Expuso que parte del presupuesto cuestionado era de programas asistencialistas que tenía el Gobierno anterior para repartir dinero entre la población, y que su Administración decidió suprimir cuando el Presidente anunció que aumentaría los apoyos sociales a esos mismos grupos vulnerables."Martha lo sabe porque desde que yo entré al Gobierno formó parte del Consejo Nuevo León, y no la escuché decir eso en el Consejo, nunca", dijo."Hubo, no reducciones, simplemente programas no adecuados que quitamos de la Secretaría de Desarrollo Social, que fueron redireccionados al combate a la pobreza: a invertir en los agroparques del sur del Estado, a apoyar las escuelas militarizada que también tienen que ver con el combate a la pobreza".Rodríguez añadió que la próxima Secretaria de Desarrollo Humano es también testigo de que la pobreza disminuyó en el actual sexenio, pero tuvo un repunte el año pasado con la pandemia, principalmente entre la población migrando que llega a Nuevo León."Martha sabe que fue por la pandemia y que a Nuevo León llegan (anualmente) 120 mil personas del resto del País en estado de pobreza extrema, y esas fueron cuantificadas por el Coneval", indicó."Son datos, que pediré se clarifiquen".