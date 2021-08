Pide CEDH a UANL no impedir manifestaciones

01 min 00 seg

Perla Martínez

Hora de publicación: 12:02 hrs.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una medida precautoria a la UANL para que no impida las manifestaciones públicas, como ocurrió esta semana, cuando un ex catedrático protestó en la explanada de Rectoría.En un comunicado, la CEDH refirió que el ex profesor de la Facultad de Psicología pidió apoyo al organismo."Esta Comisión, en atención a lo expresado por el peticionario y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, tiene a bien solicitar que se tome la medida precautoria", expuso la CEDH.El organismo de protección de derechos humanos dio un plazo de 24 horas para que la Máxima Casa de Estudios presente las medidas adoptadas para atender al maestro.