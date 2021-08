Pide cuestionar versión de Cortés

05 min 00 seg

Yanireth Israde

Apostar por investigación

La estrategia de Cortés

Cinco siglos después

Hora de publicación: 18:58 hrs.

En el tema de la conquista se destinan más recursos a cuestiones ideológicas que a la investigación histórica rigurosa y al cruce de fuentes, critica Marialba Pastor, académica de la UNAM."El trabajo de cruce de fuentes no se ha hecho con el rigor histórico que se debe. Se ha creído fielmente a lo que dice Cortés: el orden de los sucesos de la conquista es elaborado por él y así se queda hasta hoy", advierte."La visión de los vencidos es elaborada por Bernardino de Sahagún con informaciones de indígenas que no sabemos si vivieron y entendieron realmente su religiosidad antigua. El propio Sahagún dice que tuvo que hacer ajustes y arreglos a lo que le contaron."¿En qué consistieron esos arreglos? En hacer cuadrar ese mundo incomprensible para Sahagún con el mundo pagano, y entonces todo el relato está infiltrado con elementos del paganismo grecolatino y algunos elementos bíblicos, porque Sahagún no podía recurrir a otra cosa, no vivió los tiempos de la antropología moderna", indica Pastor.Fueron, añade, 300 años de colonia, durante los cuales se formuló una historia oficial de la conquista que fusionó las versiones de los conquistadores civiles y de los frailes evangelizadores.Si lo que se pretende con el cambio de nombres promovido por el gobierno capitalino es revisar la historia colonial, la iniciativa tendría que acompañarse de un proyecto de estudio y de crítica de los libros que provienen de la colonia, y a partir de los cuales se construyó la historia oficial de la conquista, insta Pastor, autora de Cuerpos sociales, cuerpos sacrificiales."¿Cómo elaboraron los frailes sus historia? ¿Cómo lo hicieron Cortés y Bernal Díaz del Castillo? Díaz del Castillo la elaboró copiándole a Francisco López de Gómara y a Cortés. Hay un libro de 900 páginas que costó 10 años al filólogo español José Antonio Barbón Rodríguez donde prueba cómo Díaz del Castillo le copió a López de Gómara, y Lopez de Gómara a Cortés."Todo nos remite a Hernán Cortés: es su versión de la conquista la que todavía estamos repitiendo. Empecemos por eso y, está bien: cambiémosle el nombre a las calles, no me opongo, nada más que tiene que ir acompañado de un proyecto en serio, científico", apremia.Como parte de este proyecto científico Pastor sugiere abrevar de fuentes históricas como los códices pre-conquista, por ejemplo el Laud, y acudir también a la arqueología y a elementos como la escultura o la cerámica."Tenemos la arqueología, la escultura, la cerámica... y eso hay que reinterpretarlo, pero no con las fuentes hispánicas. No digo que las tiremos, de ninguna manera: sirven como pistas, pero tenemos que ponernos a pensar en lo que es una religión pre-cristiana."Tenemos que ponernos a pensar, por ejemplo, en un pueblo como el tlaxcalteca, cuyos mundos humano, natural y divino están fusionados. No hay separación. Y Cortés todo el tiempo está hablando de una separación. No es cierto."Los caciques no son políticos profesionales, gobernantes profesionales como él lo concibe en la Europa medieval; los caciques a los que él se refiere, o los señores principales, son sacerdotes, primeros guerreros y gobernantes simultáneamente."Cortés no habla de los ritos, de los cultos, porque no los entiende y nadie puede pedirle que entendiera: era un hombre recién salido de una zona más medieval que moderna: Extremadura. Entonces es lógico, cuando habla de mezquitas y hace alusiones a los árabes y al mundo moro, porque echa mano de lo que ha percibido de los musulmanes en España", argumenta Pastor.La coordinadora del libro "Actores del ritual en la Catedral de México" aconseja establecer otros rumbos de investigación, recomenzar si es preciso.Sugiere también estudiar otras culturas antiguas, tanto mesoamericanas como del resto del mundo para no depender principalmente de las fuentes coloniales españolas, o recurrir a los pueblos indígenas actuales con una religiosidad cuyo centro no sea el culto cristiano."Hacen falta equipos de investigación que rastreen, pero tienen que ser equipos desideologizados. La defensa de los indios, porque han sido explotados y discriminados me parece una lucha totalmente legítima, pero con ese principio no podemos reconstruir la historia."Son principios que todos deberíamos asumir: la defensa de los campesinos que han sido fundamentalmente población indígena en México. Todos los agravios son totalmente reales, probados; ha habido mucha discriminación, mucho racismo, mucha explotación, pero no puede ser el punto de partida de una investigación histórica", indica.La destrucción del mundo prehispánico, brutal y reprobable, no puede desligarse de su época ni del contexto que prevalecía en el siglo 16, señala Pastor."Hubo una conquista, un mundo que se destruyó. Todo indica que Mesoamérica era un territorio poblado por comunidades dispersas y que los conquistadores aplicaron una serie de tácticas que tenían que ver con la leva y con la violencia, una violencia inusitada, impresionante. El mismo Cortés dice que llegó, quemó y prohibió que se violaran a las mujeres' (luego, se violaron)."Son tácticas brutales que recurren al incendio, al arrasamiento de una población, al saqueo; se usaban en Europa, en China, y en todo el mundo, porque estamos hablando del siglo 16; hay que ponerse en el contexto. No es justificable, los mismos cristianos lo reprobaron, no es justificable de ninguna manera. Es un horror."Pero hay que preguntarse si las poblaciones indígenas guerreras eran muy pacíficas. No, no lo eran".Pastor considera necesario también revisar los documentos coloniales que sustentan la cifra de que el 90 por ciento de la población indígena murió por epidemias, pues se basan en materiales que pueden tener intereses en tributación o en aumentar o disminuir el número de pobladores en un sitio.Es preciso probar y comprobar, porque la historia es una ciencia, subraya.Momentos clave de la campaña de Hernán Cortés, desde su salida de Cuba hasta la toma de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521.Sale de la isla de Cuba la expedición española comandada por Hernán Cortés. El inventario registra: 11 naves, 518 soldados, 32 caballos, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y alrededor de 200 indios como ayudantes.Desembarco en Cozumel. Ahí Cortés y sus hombres entablan las primeras relaciones con colonos mesoamericanos.Libran Cortés y sus hombres su primera batalla en Centla contra el cacique Taabscob y sus guerreros maya-chontales. Tras la derrota, Taabscob le juró lealtad a los europeos.Cortés recibe a Malintzin, La Malinche, en Tabasco como obsequio de Taabscob. Aunque la entrega a uno de sus hombres (Alonso Hernández Portocarrero), después el Capitán descubre su habilidad como traductora y la hace su lengua.Se crea el cabildo de La Villa Rica de la Vera Cruz. Con esa jugada jurídica, Cortés, tras ser nombrado por sus hombres General y Justicia Mayor, legitima su plan de conquista ante cualquier posible reprimenda de la Corona Espñola.Cortés desmantela las naves y las hunde en costas de Veracruz para evitar que su ejército pretenda volver a España. Esta acción dio pie al dicho popular "quemar las naves", que es para enfatizar que se deja todo por conseguir algo.Se lleva a cabo la Matanza de Cholula. Se estiman 5 mil muertes de indígenas por el hierro español. La leyenda negra dice que Malinche descubrió que los locales emboscarían a Cortés y éste se les adelantó.Se encuentran a la entrada de México Tenochtitlan (lo que hoy es República de El Salvador y Avenida Pino Suárez) las comitivas de Cortés y Moctezuma. El extremeño intentó abrazar al tlatoani y Cuitláhuac, hermano del emperador, y otros guerreros, lo manotearon por considerarlo una agresión.Cortés hace prisionero a Moctezuma en el Palacio de Axayácatl. Empieza a gobernar detrás del tlatoani.Tiene lugar, bajo el comando de Pedro de Alvarado, la sangrienta matanza de Templo Mayor en la llamada fiesta Tóxcalt. Cortés había salido de la ciudad a enfrentar a Pánfilo de Narváez, que venía a detenerlo.Muere Moctezuma. La versión popular es que de una pedrada en la cabeza, y una teoría probable fue el envenenamiento. Lo sucede su hermano Cuitláhuac. Comienza la resistencia.Los mexicas expulsan de Tenochtitlan a los españoles en una batalla sin cuartel que se conoce como "La Noche Triste" de Cortés. Los historiadores no se explican por qué los indígenas no acabaron con los invasores cuando los superaban por millares.Muere Cuitláhuac de viruela y lo sucede el joven Cuauhtémoc, que fue el onceavo y último señor del Anáhuac.Con al apoyo de tlaxcaltecas y más españoles, Cortés despliega 13 bergantines en la zona lacustre y comienza el sitio de Tenochtitlan.Caída de México Tenochtitlan y detención de Cuauhtémoc cuando abandonaba la ciudad en una trajinera con su familia.Fuentes: Libros Hernán Cortés (José Luis Martínez), La Conquista de México Tenochtitlan (Jaime Montell García) y La Conquista de México (Hugh Thomas).Algunas de las actividades con las que se conmemorarán los 500 años de la toma de Tenochtitlan.o Se realizará el cambio de nomenclatura de Puente de Alvarado a Avenida México-Tenochtitlan y a la estación Puente de Alvarado de la Línea 4 de Metrobús a estación México-Tenochtitlan.o Inauguración en el Zócalo de una reproducción a escala, de 16 metros de altura, del Templo Mayor.o Iluminación conmemorativa en los edificios del Gobierno capitalinoo Develación de la nomenclatura de la estación Zócalo-Tenochtitlano Danza y música (Viernes por la tarde, sábados y domingos al mediodía, hasta inicios de septiembre)Música, danzas y flores y cantos de 11:00 a 15:00 horas en la Plaza de la Constitucióno Representación de Pelota Mixtecao Puesta en escena de "La llorona. La madre tierra llorando por la pérdida de sus hijos"o Danzas de reafirmación cultural, no de conquistao Danzas de las mujeres de Actopano Expresiones e interacciones en nuestros Pueblos y Barrios Originarios.De manera virtual, El Colnal llevará a cabo el foro "En busca de Tenochtitlan y Tlatelolco".Tras las huellas de los mexicasConferencia impartida por Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo fundador del Proyecto del Templo Mayor.Lunes 9El Proyecto Templo Mayor y el resurgimiento de la antigua TenochtitlanCon Leonardo López LujánMartes 10El Huey Tzompantli, el Templo de Ehécatl, el Juego de Pelota y el CalmécacCon Raúl BarreraMiércoles 11Arqueología de TlatelolcoConferencia magistral impartida por el arqueólogo Salvador Guilliem.Jueves 12Los mexicas conquistan el mundoCharla sostenida entre Patricia Ledesma y Matos MoctezumaViernes 13* Todas las sesiones se transmitirán a las 18:00 horas por las redes sociales de El Colegio Nacional.Algunos de los eventos que organiza la Universidad Nacional:Con charlas y conferencias se busca ofrecer al público una visión actualizada y amplia sobre las múltiples consecuencias políticas y culturales del proceso iniciado en 1519.11 y 12 de agosto. De 10:00 a 20:00 horasSitio web del evento: /www.youtube.com/user/HumanidadesUNAMUna treintena de especialistas analizarán el impacto de la caída de Tenochtitlan en las distintas manifestaciones artísticas, a partir del siglo 16 y hasta el siglo 21, desde el conflicto bélico hasta la manera en que se convirtió en uno de los hitos fundamentales en la construcción de la identidad nacional.Trasmisión en las plataformas digitales del Colegio de San IldefonsoJueves 12, 19 y 26 de agosto y 2, 9 y 23 de septiembre a las 12:00 horas.En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se creará Xaltilolli, una nueva propuesta expositiva que no busca ser un museo tradicional, sino ofrecer un espacio para la crítica y la reflexión colectivas a partir de la memoria y la resistencia.A partir del viernes 13Sitio web: https://tlatelolco.unam.mx/El doctor José Daniel Flores Gutiérrez, geofísico y astrónomo del Instituto de Astronomía de la UNAM, aborda la astronomía mesoamericana justo en la fecha en que se cumplen 500 años de que los mexicas decidieron capitular ante los españoles.Viernes 13Sitio web: http://bit.ly/3kgBV5VPara buscar más actividades en: https://mexico500.unam.mx