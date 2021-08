Pide Estado confiar al revisar emisiones

Daniel Reyes

Al anunciar que esta semana inicia la revisión de emisiones contaminantes en el transporte público, el Secretario de Desarrollo Sustentable estatal, Manuel Vital, pidió ayer a permisionarios y concesionarios confiar en que será un proceso avalado en normas ambientales y sin riesgos de corrupción.El funcionario afirmó que las mediciones proyectadas tanto en las calles como en talleres de rutas urbanas y bases de taxis generan un reporte que queda registrado en el sistema y no puede ser alterado por los oficiales del Instituto de Movilidad, ni ser usado como herramienta de extorsión, como algunos especialistas han advertido.Además, expuso Vital, todo el proceso quedará grabado en las cámaras pectorales que portan los agentes, y en todos los casos el primer reporte sobre un vehículo que rebasa la norma de emisiones generará únicamente una amonestación.Sólo en caso de reincidencia se aplicarán sanciones, que pueden ser desde suspensiones temporales o definitivas para la operación del vehículo, o multas de entre 20 y 30 mil UMAs, es decir, de mil 972 a 2.6 millones de pesos, dependiendo la gravedad de las emisiones y las ocasiones en que incurran en reincidencia."Difícilmente (se puede prestar a corrupción) por la forma en la que opera esto", dijo el funcionario en entrevista."Las dos personas que van en la patrulla traen cámaras en sus chalecos. Cuando paran al camión o vehículo que está contaminando para meter las varillas (y hacer la medición de emisiones) se genera un reporte en automático. No le pueden meter mano al resultado."No pueden decir: 'Este auto no contamina'. Es imposible. Va a salir cuánto es el contaminante que se está emitiendo."Se le pide al operador que corrija el problema, quedan las placas registradas y, si se vuelve a detectar ese vehículo y no corrigió el problema, entonces sí amerita una sanción".Vital sostuvo que los equipos de medición de emisiones cumplen la NOM- 047 de Semarnat.Fueron adquiridos en diciembre del año pasado por 3.8 millones de pesos a la empresa Importadora de Alta Tecnología, pero, según el funcionario, no empezaron a operar desde entonces porque era necesario incorporarlos al Reglamento de la Ley Ambiental y crear la Norma Oficial, que se publicó de manera emergente el lunes pasado.Luego de los cuestionamientos de que el programa se haya lanzado al final del sexenio de Jaime Rodríguez, Vital argumentó que los plazos para incluir este mecanismo en el marco legal del Estado se llevó aproximadamente seis meses, por lo que el programa iniciará hasta esta semana."Han cuestionado que por qué hasta ahora, pero ha sido todo un proceso", expuso."Primero que nos asignaran los recursos en 2019, se licitó, se adquirieron, se hicieron convenios y el marco legal, y ahora ya toca implementarlo".El universo de vehículos que pueden ser sujetos a revisión es de alrededor de 75 mil, incluyendo camiones urbanos y de transporte de personal, taxis, vehículos de plataforma y unidades de recolección de residuos.Vital detalló que este programa no es aplicable a vehículos particulares, ya que Movilidad no tiene atribuciones sobre ellos.Mientras que expertos en calidad del aire han afirmado que los alcances del plan serían limitados, el funcionario consideró que sí es significativo."Tenemos todo un programa para el tema de la calidad del aire que incluye fuentes fijas y fuentes móviles", señaló."Ya hemos hecho normas y programas para reducir emisiones en las pedreras, las concreteras, las construcciones, ahora esta parte de los vehículos, y todo suma, todo es importante", añadió.