Pide jefe de ONU no abandonar a afganos

Hora de publicación: 11:36 hrs.

El Secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el lunes al Consejo de Seguridad que "utilice todas las herramientas a su disposición para reprimir la amenaza terrorista global en Afganistán" y garantizar que se respeten los derechos humanos básicos.Los talibanes entraron en Kabul y el Presidente Ashraf Ghani abandonó Afganistán el domingo, cuando los militantes islamistas tomaron el control del país, 20 años después de haber sido expulsados por una invasión liderada por Estados Unidos."Estamos recibiendo informes escalofriantes de severas restricciones a los derechos humanos en todo el país. Me preocupan particularmente los relatos de las crecientes violaciones de derechos humanos contra las mujeres y niñas de Afganistán", dijo al consejo de 15 miembros."No podemos ni debemos abandonar al pueblo de Afganistán".Los funcionarios talibanes han hecho declaraciones para calmar el pánico.Bajo el Gobierno talibán entre 1996 y 2001, las mujeres no podían trabajar, las niñas no podían ir a la escuela y las mayores tenían que cubrirse la cara e ir acompañadas por un familiar hombre si querían salir de sus casas."Los ataques contra civiles u objetivos civiles deben cesar. Deben respetarse los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos afganos, especialmente de las mujeres, las niñas y los miembros de los grupos minoritarios", declaró ante el Consejo la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.El Embajador de Afganistán ante la ONU, Ghulam Isaczai, dijo al Consejo de Seguridad que hablaba en nombre de millones de personas "cuyo destino pende de un hilo", incluidas las mujeres y las niñas "que están a punto de perder su libertad para ir a la escuela, trabajar y participar en la vida política, económica y social del país".Isaczai pidió al Consejo y a las Naciones Unidas que no reconozcan a ningún Gobierno que llegue al poder por la fuerza ni a ninguno que no sea inclusivo.Naciones Unidas, que cuenta con unos 3 mil funcionarios nacionales y unos 300 internacionales sobre el terreno en Afganistán, dijo el viernes que parte del personal había sido reubicado en Kabul, pero que ninguno había sido evacuado."La presencia de Naciones Unidas se adaptará a la situación de seguridad. Pero, sobre todo, nos quedaremos y prestaremos apoyo al pueblo afgano en su hora de necesidad", dijo Guterres.