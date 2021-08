Pide Mier a Magistrados resolver impugnaciones y renunciar

Claudia Salazar

Hora de publicación: 14:05 hrs.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, urgió a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que resuelvan los asuntos pendientes de la elección del 6 de junio y renuncien.Acusó que el caso refleja la descomposición del TEPJF y el problema de elegir integrantes de órganos autónomos como cuotas de los partidos políticos.Señaló que se debe hacer una reforma electoral y una al Tribunal, lo que sería en dos momentos."Ya están terminando todos los asuntos que tienen que ver con lo contencioso electoral, los litigios que se están ventilando derivado de las elecciones que fueron impugnadas en diferentes estados y la federal para renovar la Cámara de Diputados."Creo que ya están en tiempo de que, terminando eso, que debe ser a finales de agosto, renuncien por un asunto de ética moral, de un ejercicio de autocrítica, de introspección", consideró el morenista.Opinó que, si realmente les interesa el País a los Magistrados, deberían renunciar todos, porque nadie se salva, sin excepción.Mier Velazco consideró que más allá de las investigaciones que hay contra el Magistrado José Luis Vargas de enriquecimiento ilícito, la actuación de los demás integrantes también está en entredicho."Ninguno se salva, ninguno se salva de los que están ahí. No hay que olvidar la actuación penosa que tuvieron los integrantes del Tribunal apenas hace unos meses cuando no asumieron su responsabilidad y regresaron los casos de los candidatos Salgado Macedonio y el profesor Raúl Morón de Michoacán, que los regresaron y que fue, más allá de las atribuciones que le confiera la Constitución al Instituto, fue el Instituto que tomó la determinación y no el Tribunal", dijo sobre la primera vez que los Magistrados abordaron el tema de la cancelación de los registros de los candidatos de Morena, pues en una segunda discusión la ratificaron.Mier negó que la crisis del Tribunal sea aprovechada por Morena para tratar de desmembrar el órgano a su conveniencia."No, no, porque el Tribunal es un instrumento independiente que tiene que ser responsable de todo lo que tiene que ver con dirimir las controversias en materia legal de los procesos electorales, incluso de los procesos internos de los partidos."Y hemos visto durante todo este tiempo que ninguno de ellos podría arrojar la primera piedra, ninguno de sus integrantes. Es una implosión la que está viviendo, es una verdadera crisis institucional la que tiene el Tribunal", expuso.¿Hay fobia?, se le preguntó en la Cámara de Diputados."Yo creo que de allá para acá, sí; de aquí para allá, no", mencionó.