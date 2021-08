Pide PAN acelerar vacunación

01 min 30 seg

Victoria Félix

Hora de publicación: 19:02 hrs.

Debido a que actualmente la mayoría de las personas hospitalizadas no están inoculadas y esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, diputados del PAN exigieron al Gobierno Federal a acelerar la vacunación en Nuevo León.Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada albiazul, hizo énfasis en la vacunación de personas de 12 a 39 años de edad, que son las que faltan por recibir alguna dosis y representan un grupo vulnerable."La vacunación va lenta", dijo en un comunicado, "y la gente de Nuevo León sí quiere vacunarse, por ello las filas que se forman, por eso hacemos un llamado al Gobierno Federal para que envíe más vacunas al Estado."Aún falta proteger a los menores de 30 años y a los niños de 12 años en delante. Es urgente que se acelere la aplicación de vacunas", enfatizó.La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que de las 92 mil 719 personas contagiadas por Covid-19 del 1 de enero al 10 de agosto, 89 mil 267 no estaban vacunadas, es decir el 96.3 por ciento, mientras que el resto sólo tenía una dosis.Igualmente, en el caso de personas fallecidas, el 98.7 no tenía vacuna."Exigimos más vacunas para que la gente tenga las dos dosis puestas y tenga más oportunidad de enfrentar al virus y sobrevivir", insistió.Finalmente, el Diputado pidió quitar las "trabas burocráticas" que impiden que trabajadores de Nuevo León se vacunen en el Estado y tengan que recurrir a otras entidades de la frontera a aplicarse la dosis.