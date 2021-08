Pide PAN vacunas para menores

Ana Victoria Félix Llanas

Hora de publicación: 11:20 hrs.

Diputados federales del PAN por Nuevo León solicitaron al Ejecutivo realizar las gestiones necesarias con la Federación para vacunar a niños y adolescentes mayores de 12 años, ante el incremento de hospitalizaciones de este grupo de edad y para garantizar el regreso a clases seguro.Las legisladoras electas Mariana Mancillas y Wendy Cordero, así como los diputados Hernán Salinas y Annia Gómez acudieron al Palacio de Gobierno a presentar una petición formal al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón para que promueva la vacunación de adolescentes de 12 a 18 años, que es el rango de edad permitido para vacunas como la Pfizer."Hoy vemos que los niños y los adolescentes que, en la primera y segunda ola no habían resultado tan vulnerables al virus del Covid, hoy lamentablemente estamos viendo que hay niños no solamente enfermos si no hospitalizados de gravedad creemos que es tiempo para que el gobierno federal reconsidere la política que ha tomado los últimos meses de no vacunar a los menores de 12."Lo que queremos es que el Gobernador Jaime Rodríguez como titular del Ejecutivo se sume a esta petición", dijo Salinas.Además el legislador panista advirtió que podrían tomar otras medidas legales como amparos colectivos de no ver respuesta por parte de las autoridades.También Gómez opinó que la estrategia para el regreso a clases tiene que ir acompañada de una jornada de vacunación, al menos para los adolescentes.Los legisladores dijeron que el escrito también fue entregado al gobernador electo, Samuel García.