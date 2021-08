Pide 'Ponchito' más contundencia y menos rojas

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 11:01 hrs.

Alfonso González, mediocampista de Rayados, aseguró que son claras las áreas de oportunidad del equipo: mejorar la contundencia y evitar las expulsiones.Rayados el sábado no pudo tirar ni una sola vez a la puerta de Chivas y menos al quedarse con 10 hombres, tras la que fue la quita expulsión del club en seis jornadas, siendo la peor escuadra de la Liga en juego limpio."Hemos sido un equipo sólido, el tema a mejorar creo que lo hemos platicado e incluso el profe (Javier Aguirre) lo ha dicho en el último cuarto, nos ha faltado contundencia y tomar mejores decisiones, hemos generado futbol y nos ha faltado por ahí concretar las jugadas", explicó González."Tener equilibrio emocional. Nos ha costado también, hemos tenido muchos expulsados y eso pues al final nos cuesta, creo que por ahí también tenemos que trabajar en eso y mantenernos unidos como hasta ahora, no dejar puntos en casa que es donde tenemos que aprovechar más la localía. Creo que en el tema números (puntos) estamos bien, pero podríamos estar mejor".González dijo que ya han charlado el tema de expulsiones, pero que también es un tema personal."Sí es un tema difícil porque al final pueden ocurrir muchas cosas dentro del campo, pero no dejar llevarnos por las revoluciones del partido y las emociones que el mismo lleva. Creo que es algo personal y también el ser precavidos ahora con algunas entradas, ahora con el tema del VAR el margen es menor, muchas veces no son intencionales y seguramente no lo son, pero así es el futbol", añadió.Respecto al rival del viernes, el sotanero Xolos de Tijuana, Rayados espera un partido complicado."El equipo sabe que no va a ser un partido fácil el de viernes contra Tijuana, que es una cancha y equipo difícil y bueno, vamos a plantear bien el partido y trabajaremos lo que tenemos que hacer para ir por los tres puntos", explicó el volante.