Pide Tecatito no gritar en la Final de la Copa Oro

02 min 00 seg

Félix Zapata

Hora de publicación: 21:17 hrs.

Jesús Manuel Corona, mediocampista de la Selección Mexicana , pidió a la afición que no lance el grito homofóbico que tanto daño le ha causado al Tri, mañana en la Final de la Copa Oro, ante Estados Unidos, en el Allegiant Stadium, en Las Vegas.El jueves, en la Semifinal ante Canadá, el grito apareció y hasta obligó a que se detuviera el encuentro, en Houston, Texas."Es que yo creo que se basa en la desesperación de la gente porque no vamos ganando, vamos empatando, deben creer en nosotros, hasta el 90, aplaudirnos, hasta conseguir el objetivo", aseguró el "Tecatito" este sábado en video conferencia."El otro día dimos esa muestra, de que cada vez el equipo está más unido, se vuelve una motivación más lo del Chucky (Lozano), lo del papá de Jona (Dos Santos) y estamos muy unidos para esta Final".Por su parte, el portero Alfredo Talavera consideró que ahora el Tri debe salir victorioso, tras haber perdido la Final de la Nations League ante el conjunto de las barras y las estrellas."Todo lo que conlleva jugar contra este equipo, ya nos enfrentamos una vez, ahora toca enfrentarlos nuevamente, ahora nos toca conseguir esa victoria y ese campeonato que tanto lo estamos buscando", apuntó "El rival es complicado, hay que prepararlo, ya lo hemos analizado de lo complicado que puede ser el equipo si le dejamos el balón, si le dejamos jugar, tenemos que enfocarnos en lo nuestro".Rogelio Funes Mori, delantero del Tri, detalló que todos los equipos le juegan con un extra a la Selección Mexicana."Estamos muy bien, contentos, hemos crecido, el objetivo era llegar a la FInal, estamos en la Final, todos los partidos son difíciles, contra nosotros dan un plus los otros equipos, sabemos que viene una Final, la queremos ganar", apuntó el atacante."Hay que ir minuto a minuto, vamos a proponer el partido, Canadá nos complicó porque era un equipo muy físico, pero seguimos creciendo".