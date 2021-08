Piden abrir escuelas pese a restricciones

03 min 30 seg

Daniel Santiago Cruz

Hora de publicación: 16:28 hrs.

El movimiento nacional Abre Mi Escuela pidió hoy que el semáforo epidemiológico no sea una condicionante para que los niños regresen a clases presenciales. Los eventos masivos pueden parar, indicaron, pero las escuelas deben abrir.Aunque el nivel de casos llegue a rojo, los planteles educativos que estén listos podrían iniciar el próximo 30 de agosto. Sin embargo, el tema se ha politizado y las autoridades de los Estados donde hay cambio de Gobernador están "pateando" el bote a sus sucesores.En una rueda de prensa vía zoom realizada hoy, padres de familia representantes de diferentes entidades insistieron en señalar que un contexto escolar protegido por protocolos representa un espacio seguro para estudiantes y maestros."Hay autoridades que parece que están pateando un bote para asegurarse que no les toque a ellos la decisión del regreso a las escuelas", dijo Gonis Borbolla, vocera de la organización."Nosotros pedimos a la autoridad federal que dé una instrucción clara que no permita que se quiten de la responsabilidad a la que sus puestos les obligan. Ellos deben estar tomando la decisión de abrir las escuelas para quien necesite el regreso a las escuelas y deben de estar aportando lo que sea necesario para que eso suceda, sin pretextos".El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en las últimas semanas que los niños deben regresar a las escuelas al inicio del ciclo escolar."Ha hecho un discurso muy lindo, para nuestro gusto, un poco tarde, pero cuando menos ya está ahí el discurso, ahora es necesario que acompañe ese discurso de las acciones que permitan lograr lo que él está pidiendo", señaló Borbolla."Porque hasta donde su discurso llega no alcanza para que en los Estados la instrucción quede lo suficientemente clara y las escuelas que estén listas con sus protocolos, de manera escalonada y voluntaria puedan abrir".En diferentes ciudades, incluida Monterrey, Abre Mi Escuela realizará el domingo manifestaciones para exigir al Gobierno que la educación sea declarada esencial y que, independientemente del color del semáforo, se pueda volver a presencial.Con restricciones, según el color del semáforo, pero no mantenerlas cerradas.Ayer, diferentes especialistas, entre ellos de TecSalud, señalaron que no es momento para abrir las escuelas a los niños, pero sí a los maestros que ya están vacunados. Los docentes podrían ir retomando el trabajo a las escuelas poco a poco, indicaron.Hoy se espera que el Gobierno de Nuevo León anuncie el endurecimiento de restricciones a partir del lunes.Para los padres de familia de este movimiento, esto no debe ser impedimento para comenzar paulatinamente a reactivar la educación.Innan Lagarde, también integrante del movimiento, dijo que no todo se debe dejar al Gobierno. La sociedad civil se debe organizar para realizar acciones que pueden ir desde limpiar las escuelas hasta exigir transparencia en el presupuesto que se destina a las escuelas públicas."Si todos ponemos un granito de arena para poner las escuelas en condiciones creo que vamos a sumar", dijo Lagarde.Abre Mi Escuela presentó estadísticas sobre cómo se han incrementado otros problemas de salud durante la pandemia debido al cierre físico de las escuelas, como la violencia familiar, los riesgos de suicidio, la obesidad y los embarazos adolescentes.Pidieron no ver sólo al Covid como el único problema de salud alrededor de los niños. Hay otros, indicaron, que también los pone en riesgo.En Nuevo León, la convocatoria de una marcha el domingo se mantuvo, con la invitación a portar cubrebocas y cuidar la distancia.