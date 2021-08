Piden alcaldes conocer condiciones de escuelas

01 min 30 seg

Alejandro León

Hora de publicación: 09:52 hrs.

La Unión de Alcaldes electos de la CDMX pidió al Gobierno de la CDMX conocer las condiciones en las que se encuentran las escuelas de las demarcaciones que gobernarán, para así identificar cuáles carecen del servicio de agua o necesitan mantenimiento en los baños.Por esa razón, en una conferencia de prensa realizada esta mañana pidieron por quinta ocasión una reunión con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la cual no han tenido desde que conocieron los resultados electorales que los favorecieron.Además, la Unión exhortó al Gobierno federal a no echar la bolita a los padres de familia en cuanto a la responsabilidad del regreso de estudiantes a las aulas en plena pandemia de Covid-19.Autoridades federales decidieron que los papás deberán firmar una carta responsiva cuando los alumnos vuelvan a las escuelas."Estamos absolutamente a favor de que haya regreso a clases, México es de los únicos países donde está abierto todo menos las escuelas. Lo que nos parece fundamental es que ese regreso a clases se dé en las condiciones adecuadas, en las condiciones necesarias y que las autoridades asuman su responsabilidad y no le echen la bolita a los padres de familia", declaró la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón.