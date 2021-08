Piden 'blindar' retorno a aulas

Natalia Vitela

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ante el alza de contagios de Covid-19 y el reciente anuncio sobre la recomendación de poner, a los seis meses, un refuerzo de la vacuna Cansino, aplicada a maestros del País, expertos coinciden en que el regreso a clases presenciales tiene que ser "planificado, gradual y cauto" o de plano postergarlo.Sin embargo, en medio de la pandemia, la SEP incluyó dinámicas cuestionadas como en la guía "Consejo Técnico Escolar. Fase Intensiva. Ciclo Escolar 2021-2022. Educación Preescolar, Primaria y Secundaria", elaborada por la Subsecretaría de Educación Básica.El documento dirigido a maestros que, entre otras cosas, aborda "acciones de limpieza, higiene y salud necesarias para reducir el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2", sugiere a los docentes una dinámica de integración que consiste en inflar un globo e introducirle un mensaje positivo.Después de jugar, "cada uno desamarra o revienta el globo (de otro compañero) y lee lo que dice el papel", plantea la guía en la que no se incluye ningún crédito a personal de Salud.Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, consideró que es una actividad riesgosa que debe estar fuera de la guía.Consideró que el regreso a clases presenciales es crucial, incluso por la salud mental de los estudiantes, pero siempre y cuando se cuente con un programa de minimización de riesgos y de identificación oportuna de casos; de su aislamiento, así como de pruebas de contacto.El retorno, advirtió, tiene que ser planificado, gradual y cauto, y con base en la situación epidemiológica del País.Señaló que los maestros pueden regresar a clases presenciales, pero tendrían que ser revacunados entre octubre y noviembre con una segunda dosis de Cansino o incluso con otro tipo de vacuna.Para el especialista, el regreso además depende de la cobertura de vacunación de cada entidad.Por otra parte, la doctora en biología molecular Roselyn Lemus indicó que México está ante un repunte de Covid-19 que incluso puede ser más intenso que el segundo, por lo que las condiciones epidemiológicas no son seguras para el retorno a clases presenciales."Los niños se enferman de Covid, los niños también pueden fallecer por Covid y ahorita no son las condiciones adecuadas".Para la experta, además las escuelas carecen de la infraestructura para proveer de seguridad a los niños, como el acceso al agua o a la ventilación adecuada, por ejemplo.La especialista señaló que se requeriría la aplicación masiva de pruebas.