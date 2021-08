Piden detener vacunación y pruebas Covid

01 min 30 seg

Antonio Martínez

Hora de publicación: 15:40 hrs.

Un grupo que negó autoidentificarse como antivacunas protestó esta tarde frente a la Secretaría de Salud estatal exigiendo frenar la vacunación y las pruebas PCR.A unos 550 metros de la vacunación que se lleva a cabo en la Explanada de los Héroes, unas 40 personas afirmaron que todas las vacunas que se aplican son "experimentales" y las pruebas PCR no sirven."Nos están haciendo pruebas indiscriminadamente, y por esa cantidad de pruebas falsas positivas nos están encerrando, controlando", expresó Hortencia Bremer, representante de Despertar Monterrey."No evitan el contagio, no evitan la enfermedad grave, no evitan la muerte, ¿qué estamos haciendo?".Tras media hora de protesta, con la consigna "¡Fuera Manuel!" representantes del grupo intentaron ingresar sin cubrebocas a las oficinas, sin embargo, cerraron la puerta de la dependencia."Las pruebas PCR no sirven, no están dando resultados, que paren todo esto", exigió Argelia Montes, presidenta del grupo Mexicanos Unidos por la Verdad.Luego de unos 10 minutos intentando entrar, los manifestantes reviraron, exigiendo que el titular de Salud estatal salga del edificio.Tampoco dejaron ingresar a trabajadoras de la Secretaría de Salud estatal, con chaleco del área de verificación sanitaria."Todos los médicos que están aplicando vacunas son cómplices de genocidio", expresó una mujer, cuya bata la identifica como Viviane Brunete, ginecóloga del Christus Muguerza, "paren esta vacunación".Tras no ser atendidos, el bloqueo terminó luego de unos 15 minutos.El grupo invitó a ciudadanos el viernes a manifestarse contra el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, en Juárez y Ocampo, quemando cubrebocas.