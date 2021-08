Piden estar alertas a síntomas en niños

Teresa Martínez

Luego de perder el olfato y realizarse una prueba de antígenos que salió negativa, Mia de 12 años pasó por complicaciones severas de Covid-19 y estuvo internada 9 días en el Hospital San José, en Hermosillo, Sonora.Mía tiene asma controlado y no tuvo crisis en los últimos dos años, dijo en entrevista Michell Martínez Bañuelos, neumóloga pediatra del hospital sonorense.El asma convierte a la adolescente en vulnerable a complicaciones del Covid-19, señaló la médica que compartió el caso en su cuenta @_michellmtz, que ayer rebasaba 2 mil likes y 600 retuits."Mia nos permitió compartir su historia: 12a (años) Covid grave, requirió alto flujo y estuvo a punto de la intubación, por fin se va a casa con o2 (oxígeno), requerirá mucha rehabilitación pulmonar, por favor, cuídense y cuiden a los suyos", dice el tuit.En esta tercera ola, Martínez Bañuelos ha atendido diariamente a mínimo tres pacientes niños o adolescentes con Covid-19, la mayoría con síntomas leves, pero también hay casos graves.Para detectarlo, dijo, es mejor realizar una prueba de PCR.Dos semanas antes de Mía, contó la doctora, llegó un paciente de 15 años, deportista, que requirió hospitalización y tratamiento."No están exentos los jóvenes, los adolescentes, de tener complicaciones, incluso siendo sanos", detalló la especialista.José Iván Castillo, infectólogo pediatra y Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Christus Muguerza, contabiliza que ocho de cada nueve casos de niños ocurren porque los papás tienen mayor movilidad.Cesar Lucio, profesor de pediatría de TecSalud, recomendó que en cuanto los niños y adolescentes manifiesten síntomas, se debe consultar con un pediatra, quien debe darles seguimiento vía remota."Evitar automedicarlos es importante para que no se compliquen. Ahorita es muy común que ande circulando en redes remedios, medicamentos. Eso no ayuda", advirtió Lucio.Sobre el regreso a clases presencial, Martínez Bañuelos dijo que debe considerarse la situación epidemiológica de cada Estado y las escuelas deben ser acondicionadas para prevenir contagios.Y Castillo destacó que el regreso debe ser gradual e incluso la vacunación priorizar a quienes tienen comorbilidades."Entiendo que en el desarrollo es importante la convivencia, pero no puede estar por encima de la salud", expresó Martínez Bañuelos.Niños y adolescentes sanos y con comorbilidades pueden tener complicaciones de Covid-19. Sigue estas recomendaciones:- Usar cubrebocas y mantener sana distancia- Evitar lugares y actividades con aglomeración- Los papás deben seguir medidas de prevención- Al primer síntoma, llevar a los hijos a consultar- En caso de contagio, buscar que el pediatra de seguimiento vía remota- Realizar prueba PCR, no de antígenos