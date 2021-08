Piden hasta en la CEDH agua para Doctor Arroyo

02 min 00 seg

Leonardo González

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Desde hace meses, en el ejido Los Cuartos, en Doctor Arroyo, no hay agua corriente, por lo que subsisten con dificultad.Por ello, llevaron su caso hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para tratar de mediar una solución con Agua y Drenaje de Monterrey e, incluso, personal municipal de Doctor Arroyo.Pero la reunión de más de dos horas llevada a cabo ayer en la CEDHNL dejó al representante de este ejido, Julián Rodríguez, desilusionado y decepcionado de poder arreglar este problema, que los ha aquejado ya por meses."Nos hemos quejado por todos lados, pero, en realidad, no nos dan ninguna respuesta", dijo Rodríguez."(Dicen) que las bombas se quemaron, que no tienen bombas. Nos dan a entender que no hay presupuesto, que Agua y Drenaje no quiere soltar presupuesto para el mantenimiento para cambiar las bombas."Nos hicieron venir a la Comisión (de Derechos Humanos) desde Doctor Arroyo con la esperanza de que nos puedan dar una respuesta, pero no nos llevamos nada positivo, y nos hacen gastar algo no previsto por uno. La gente no tiene los recursos para transportarse hasta acá cuando allá mismo se nos podría atender".Aunque se había contemplado que acudieran representantes de otros 10 ejidos que también que sufren ante la falta del servicio de agua, sólo acudió Rodríguez, pues a los demás no les alcanzaron los recursos para viajar desde el sur del Estado hasta Monterrey."Es una impotencia. Ni Agua y Drenaje, ni el Alcalde, ni el Gobernador, nadie nos atiende. Nos hablaron para que viniéramos. Íbamos a venir una persona de cada comunidad, pero no hubo el recurso para que vinieron los demás".Además de Los Cuartos, otros afectados son El Charquillo, El Carro, La Lajita, Carmen de las Lajas, San Ramón, San Juan, San Gregorio y San Diego.Cada 10 días o hasta más, cuenta Rodríguez, representante de esta comunidad, les llevan apenas una pipa, con lo que a diario es un batallar para que alcance el agua."No hemos tenido agua potable", añadió. "Durante todo el año nos mandan pipas, a veces, muy de vez en cuando, pero no es suficiente".Eso sí, explicó el ejidatario, los recibos de agua siguen llegando.