Piden mantenimiento en ciclovía

JOSÉ LUIS SALINAS

'NO FUE BIEN PLANEADA'

Hora de publicación: 18:00 hrs.

Pese a que laes poco usada por ciclistas, la falta de mantenimiento en ella está dando de qué hablar.En el tramo de este proyecto, en Avenida Nogalar, las señalizaciones son poco visibles para los posibles usuarios."La ciclovía estorba muchísimo para los automóviles, ya que los carriles se hacen muy pequeños porque las calles están pequeñas, y está en muy mal estado, muy pocas veces he visto que tenga el uso que debería", comentóEn el carril de oriente a poniente, del lado de la Colonia Cuauhtémoc, el asfalto luce con desnivel y hasta con parches, lo que dificultaría el transitar de los ciclistas.Además, se pudo observar que algunos usuarios del transporte público "invaden" la zona para subirse a los camiones.Habitantes y conductores nicolaítas opinaron que, aunque es una buena iniciativa, la ciclovía carece de un mantenimiento puntual y que se debe de implementar en arterias secundarias a las grandes avenidas."Es una buena iniciativa, pero por implantarla de inmediato, no fue bien planeada. Ya se nota en tramos que falta mantenimiento y ha generado más caos vehicular que el uso que se le da"."En vez de beneficiar a la comunidad, nos perjudica, ya que lamentablemente no es utilizada y solo quita espacio a los conductores y aumente el tráfico, además se encuentran abandonadas y les falta mantenimiento"."Deben de instalarse en avenidas secundarias, a tres cuadras de las avenidas principales. Se me hace una estupidez que lo hicieran cuando hay otras necesidades más importantes. Primero deben mejorar la vialidad, el transporte público y la seguridad entre otros"."En estas fechas de pandemia es muy poca utilizada y, aparte, necesitan mas señalamientos, como luz para ciclistas; me ha tocado que no se respeta el alto por completo y que los ciclistas también respete al automovilista para su seguridad".