Piden más jóvenes auxilio psicológico

02 min 30 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A cambio de 400 pesos, un joven de 22 años consiguió una pistola para dispararse. Al detonarla descubrió que no estaba cargada.Éste es uno de los casos atendidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México durante 2021, año en el que las peticiones de ayuda al Consejo por parte de jóvenes han crecido 159 por ciento con respecto a 2020.De acuerdo con el reporte "La Generación Z frente a la Pandemia", elaborado con motivo del Día Internacional de la Juventud, entre enero y junio, las peticiones de ayuda atendidas por el organismo alcanzaron 14 mil 102, frente a las 5 mil 444 registradas en el mismo periodo del año pasado.La emergencia por Covid-19 agudizó la necesidad de apoyo para contención emocional en personas de 18 a 25 años, refiere dicho documento."La generación Z es ejemplo de participación ante los problemas que les aquejan a ellos y a los adultos mayores, y frente a situaciones de su entorno, como delitos o maltrato animal", mencionó el presidente del Consejo, Salvador Guerrero.El apoyo psicológico fue la razón principal por la que este grupo de la población pidió ayuda, y representó 41.5 por ciento de las solicitudes. En segundo lugar, con 11.4 por ciento, estuvieron los pensamientos suicidas por desesperanza, problemas de pareja, de familia o por no conseguir empleo.El reporte también identifica un alza en las solicitudes de apoyo por violencia familiar, que aumentaron 213 por ciento, en tanto las llamadas por conductas suicidas crecieron 138 por ciento.Tal es el caso del joven de 22 años, quien se puso en contacto con el Consejo tras intentar quitarse la vida en dos ocasiones debido a la tristeza que enfrentaba por la ausencia de su padre, el alcoholismo de su mamá y la muerte de su abuela. A esto se sumaba una relación amorosa inestable.De hecho, los problemas de pareja son uno de los temas que más preocupa a los jóvenes: 12.4 por ciento señala que ha vivido tristeza por separación, infidelidad o dependencia emocional.En tanto que las mujeres son quienes más reportes han realizado, con 69 por ciento del total.De las 703 mujeres que reportaron violencia familiar, 30 por ciento señalaron a su concubino como agresor; 26 por ciento al esposo y el 16, a la ex pareja sentimental.Asimismo, durante este año, se han registrado 219 reportes por "sextorsión".