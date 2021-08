Piden multar terrenos baldíos

NELVA SIFUENTES

URGE ATENCIÓN

Hora de publicación: 12:31 hrs.

Vecinos del Poniente urgieron a las autoridades sancionar a quienes tiren basura eny no se ocupen de su mantenimiento.Como una llamada de atención a los dueños de los predios ubicados en colonias como Vista Hermosa, Chepevera, Colinas de San Jerónimo, y Cumbres los vecinos reportaron el mal estado de los mismos."Ya estamos cansados de reportar y no nos atienden; la verdad es que el terreno que cruza las calles de Curazao y Malvinas, de Vista Hermosa, tiene mucho tiempo con la hierba crecida y es evidente que pudiera haber alguna posible plaga en el lugar", expresó, una residente de la zona afectada.Por otro lado, en el área de San Jerónimo,dijo que sobre Avenida Anillo Periférico, cerca del número 1520, había uno baldío en muy mal estado."Está junto a una clínica ubicada en la calle Barcelona; tengo años poniendo denuncia y no tengo respuesta favorable", aseguró Sánchez sobre el tema en cuestión.dijo que en la calle Hacienda de la Soledad, cerca del centro comercial Plaza Cumbres, hay un terreno también muy descuidado."Se ubica un poco más adelante de las calles Alejandro de Rodas y Pedro Infante por donde está el tanque de agua, aplica una multa severa", expresó Barrientos.Sobre la calle Trinidad, en la Colonia Vista Hermosa,comentó que son varios los predios con este problema."Entre las calles República y Canadá hay hierba crecida, aunque está enrejado se nota que no le ponen atención", aseguró.reportó que en Prolongación Modesto Arreola, entre José Calderón y Capitán Aguilar, existía otro sin atención."Nos perjudica que no los sancionen, porque en mi colonia los pepenadores aprovechan para tirar ahí su basura", dijo Toro."En San Jerónimo hay un terreno al que le urge limpieza, está en la calle Francisco Petrarca entre Periférico y Octavio Paz. Años de no darle limpieza"."Entre las calles Josen y Álamos, de Colinas de San Jerónimo, hay uno que ahora con las lluvias tiene la hierba muy crecida y le urge atención"."He visto uno que lleva 10 años sin mantenimiento. Se ubica en Vostok, de la Colonia Residencial Cumbres; además hay un carro cubierto, estacionado"."Bajando por Cumbres Elite hacia Ruiz Cortines, junto Privada La Escondida está un baldío con total descuido y sin protección".