Piden no acudir a Rompepicos por lluvias

Perla Martínez

Hora de publicación: 15:48 hrs.

Ante los escurrimientos de la Sierra de Santiago por la Huasteca, en Santa Catarina, Protección Civil municipal recomendó no acudir a la Rompepicos.Gilberto Almaguer, director de Jaguares, señaló que no hay acceso a visitantes más allá de la explanada y el segundo parque hacia el interior de la Huasteca.Las medidas se tomaron, dijo, para evitar algún accidente."Desde el miércoles ya no hay acceso a la sierra alta de La Huasteca porque está toda tapada con un espejo de agua, la parte de atrás de la Cortina Rompepicos y quedas atascado en el lodo", indicó."La recomendación es que no acudan porque como son crecientes de agua de la parte alta de la Sierra pueden salir bajadas de agua repentinas y pueden quedar atrapados"."La principal recomendación es no acudir, el riesgo es alto de quedar atrapados. Es agua muy traicionera, pueden quedar atrapados y perder la vida".Actualmente, señaló, el agua se ubica a la altura de la comunidad El Rodeo.Almaguer subrayó que en el caso de aquellos que busquen aventurarse y llegaran a quedar atrapados, las unidades de rescate velarán por las vidas humanas y no lo material.Si alguien ve afectado su patrimonio, como vehículos, dijo, cuando haya acceso tendrá que costear grúa y cualquier otro gasto que se requiera."Si llegan a quedarse varados, nosotros vamos y sacamos a la gente, la pérdida material ahí se va a quedar y posteriormente tienen que contratar una grúa y tiene un gasto considerable, entonces es mejor pensarlo dos veces antes de acudir".El director de Protección Civil de Santa Catarina enfatizó que aunque haya presencia de sol, los escurrimientos continuarán, por lo que insistió en no acudir."Tampoco es un agua limpia, esta es una agua que viene revuelta con residuos de ceniza, de tierra, con cuestiones del incendio forestal y no es recomendable a acceder a bañarse o algo", expresó el funcionario.Almaguer manifestó que desde el domingo inició la vigilancia ante la presencia de lluvias en la Sierra de Santiago.