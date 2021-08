Piden prórroga transportistas al SAT

Silvia Olvera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Debido a todas las variables y complicaciones que tiene la logística, transportistas piden a la autoridad hacendaria más tiempo para cumplir con el complemento denominado carta porte al CFDI, que a partir de octubre será obligatorio presentar.Además de que es muy corto el plazo para adecuar los sistemas, hay muchas dudas sobre situaciones que cotidianamente enfrenta la logística, como devoluciones parciales y/o totales, robos, y si no se entregó la mercancía por alguna otra circunstancia.Alex Theissen, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), refirió que esta nueva regla del código fiscal está generando mucha preocupación entre los embarcadores de mercancía, usuarios de transporte y para quienes tienen su flota de camiones.El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio de plazo el mes de octubre para presentar de forma obligatoria la carta porte para acreditar la posesión de las mercancías transportadas, a lo que previamente organismos como la Caintra, también han manifestado su inquietud."Tenemos mucha preocupación porque no estamos listos para cumplir con ese requerimiento de información y sobre lo que va a pasar con toda esa información, sobre todo, no tanto por no ayudarle a Hacienda a tener mejor control de esas cosas ilegales o desleales, pero lo estamos haciendo sin analizar bien la profundidad de las cosas."Estamos pidiendo una prórroga porque quieren que ya lo metamos, pero obviamente hay que hacer muchos cambios en los sistemas, y hay muchas dudas sobre situaciones que se presentan todos los días en la logística."Hay situaciones que se presentan todos los días como devoluciones, rechazos, devoluciones parciales, cuando no hay alguien en el destino y tengo que regresar, y si yo tengo que llevar un CFDI y no me reciben el producto, es como si ya lo hubiera vendido y a lo mejor ni siquiera lo he vendido", expuso.Enrique González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, reconoció que esa carta porte al CFDI, es un tema delicado, que ya se están atendiendo la industria, usuarios del transporte y los empresarios transportistas.Al respecto, Leonardo Gómez, director de la ANTP, dijo que ya están sentados en mesas de trabajo con el SAT a quien le están pidiendo más tiempo para el cumplimiento.