Exigen derechos laborales para trabajadores de Cendis

Victoria Félix

Hora de publicación: 15:07 hrs.

Legisladores del PT acusaron que el Ejecutivo utiliza de manera discrecional los recursos destinados a los Cendis y pidieron al gobierno entrante respetar el presupuesto y ejercerlo correctamente.Asael Sepúlveda, coordinador de la bancada, explicó que en el último año se han realizado al menos cuatro plantones debido al retraso en los pagos de nómina de los trabajadores."Los Cendis tienen presupuesto", dijo en rueda de prensa, "el problema es que se ejerce a discrecionalidad del Gobierno a veces al gusto del Gobernador o del Secretario de Educación en turno."Lo que los Cendis piden es que el gobierno aplique el presupuesto en tiempo y forma", insistió.Además, dijo, un tema pendiente para la próxima administración es que se reconozcan los derechos laborales de los trabajadores."No se les reconoce antigüedad, no se les da seguridad social; si un trabajador Cendi se enferma tiene que comprar las medicinas por propia cuenta y a la hora de un despido le dicen tú no tienes derechos laborales eso es algo que está en la cartera pendiente ojalá el próximo gobierno haga lo que la ley le marca", dijo.El legislador petista explicó que anualmente los Cendis reciben un presupuesto de 120 millones de pesos del Gobierno Federal que administra la Secretaría de Educación, y es principalmente para la nómina de trabajadores y alimentos para los niños, aunque actualmente no hay clases presenciales.