Piden residentes limpiar

Prolongación Padre Mier

Régulo Cantú

Hora de publicación: 12:29 hrs.

Los vecinos de Misión del Valle 3 siguen esperando que las autoridades limpien y repavimenten la calle Prolongación Padre Mier, al poniente del Municipio.Y es que en la vía abunda la maleza y parte de la calle, además, se ha convertido en basurero y en un problema de imagen y salud urbana.María Eugenia Montemayor de Villarreal, vecina de Misión del Valle 3 dijo que hace unos meses, en mayo, la Secretaría de Servicios Públicos de San Pedro limpió la calle pero, tras esa "manita de gato" no han regresado, ni arreglado la arteria de forma definitiva."Quedaron pendientes de arreglar la calle porque no estaba entregada al Municipio, pero la calle ya está entregada a Municipio, y cada que la reporta nuestra administradora, le dicen, 'ya pasaron', 'ya está', y no han venido a hacer nada. Nos tienen olvidados", lamentó.En abril, un grupo de vecinos de Misión del Valle 3 hizo pública su inconformidad por el estado de Prolongación Padre Mier. Las autoridades acudieron al sitio, arreglaron una rejilla, desmontaron una parte de la calle que está sin pavimentar y recogieron la basura que allí se encontraba, así como los desechos vegetales."La verdad es una pena que siendo parte del Municipio de San Pedro, el mejor municipio, estemos en esta situación las colonias como la que es de nosotros, Misión del Valle 3, como la de enfrente (el fraccionamiento privado Villa de los Patos), porque finalmente es calle por donde pasan ellos para ir a sus casas, así como los de la Cancha 4."Todos pagamos nuestro predial, como fraccionamiento y como casa y ninguna solución nos dan. Que van a venir, que otra vez van a tomar el número de reporte, que lo van a volver a levantar y no, no sucede nada. Parece selva aquí", expresó Maru Montemayor.Tatiana Ramos, administradora del Fraccionamiento Misión del Valle 3 explicó el procedimiento que han seguido con la administración."Básicamente lo que he hecho es llamar al municipio de San Pedro, los cuales me dan un número de reporte. Este número de reporte me dicen que lo van a atender; me dicen, 'en este mismo momento se levanta el reporte, va a ir personal, y dos días después vuelvo a llamar porque evidentemente no han venido y me dicen, 'no, es que ya fueron' y me dicen que el folio está 'cerrado'. Entonces lo vuelven a reabrir, y otra vez lo mismo. Y así hemos estado como dos meses", explicó Ramos.Con las recientes lluvias, la maleza ha crecido de manera importante."Dicen que debemos de tener unas banquetas 'honorables', ¿verdad?, para poder caminar y pues vea las banquetas que tenemos, llenas de hierba, en mal estado. La verdad, ya no sabemos qué hacer", lamentó María Eugenia Montemayor.