Pierde Pemex 421 mil barriles de producción

02 min 00 seg

Diana Gante

Hora de publicación: 11:47 hrs.

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó la afectación de 421 mil barriles de producción de petróleo diarios tras el incendio que se presentó en la plataforma E-Ku-A2 del complejo Ku-Maloob-Zaap.El impacto en la producción de petróleo implica una afectación económica de 25 millones 365 mil dólares diarios, los cuales se multiplicarán por los días en los que tarde en reactivarse la producción de los 125 pozos afectados, lo que puede ser en cuestión de horas o días, informó el director de Pemex, Octavio Romero, en conferencia de prensa."Trajo como consecuencia la suspensión de producción el orden de 421 mil barriles de 125 pozos productores del complejo Ku-Maloob-Zaap y entonces como la plataforma no está trabajando no pueden seguir sacando el petróleo, están cerrados los pozos y esperamos a la brevedad posible reanudar la producción."Las tareas fundamentales de esta plataforma tienen que ver con la compresión del gas para posteriormente mandarlo a inyección a los pozos para la producción de aceite y la otra actividad de este centro es la generación eléctrica hasta por 7 mil kilowatts", dijo Oropeza.El incendio ha dejado, hasta el momento, un saldo de cinco trabajadores fallecidos: uno de Pemex y cuatro contratistas; además de dos desaparecidos y tres lesionados.Aunque aún no se conocen las causas exactas del incidente, el titular de Pemex dijo que no es a causa de una falta de mantenimiento ni de falla, sino de una tarea de mantenimiento programada que se estaba realizando por las empresas Cotemar y Bufete de Monitoreo de Condiciones e Integridad (BMCI)."Fue derivado de una falla de equipo, no de mantenimiento, sino de una tarea programada, donde hubo lo que conocemos como un accidente, ¿a qué se debió? Lo sabremos con el paso de los días", apuntó Oropeza.Además, Pemex acusó que durante la pasada administración se dejó de destinar un presupuesto para el mantenimiento de la petrolera estatal, el cual se ha recuperado gradualmente durante este Gobierno, quien hasta el momento ha destinado 12 mil 764 millones de pesos entre 2019 y lo que va de 2021.