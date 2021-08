Pierden contratos por falta de registro

Verónica Gascón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Empresas que tienen proveedores de servicios especializados están cancelando contratos de aquellos negocios que no estén dados de alta en el registro de la Secretaría del Trabajo, advierten expertos.Javier Zepeda, director general de la Consultora BIOS, comentó que hay firmas, como Oxxo, que están cancelando contratos a pesar de que está vigente el plazo para inscribirse al Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).Mencionó que hay ejemplos como Bachoco que también están condicionando los contratos al registro."Todos los que son clientes, que reciben servicios especializados están condicionando, están exigiendo e incluso están cancelando (contratos)", comentó Zepeda, quien aseguró que han realizado más de 200 registros de empresas en la plataforma.Según la Secretaría del Trabajo, son 80 mil empresas de servicios especializados las que han solicitado darse de alta en el Repse y de éstas entre 30 mil y 32 mil han logrado su registro.A raíz de la reforma en materia de subcontratación se determinó la prohibición del outsourcing de personal y que sólo se pueden tercerizar servicios que no son parte del objeto social de las empresas.De tal forma que estas empresas especializadas deben estar registradas en el Repse.Cabe recordar que el Congreso aprobó una prórroga para el cumplimiento de los cambios en materia de subcontratación, el cual culmina el primero de septiembre."Esto es una realidad, hay empresas que están pidiendo de manera masiva a todos los prestadores de servicio el registro ante el Repse, posición que no necesariamente comparto, ya que no todas las empresas califican, me parece que la ley es clara en cuanto a cuándo es procedente y cuándo no", advirtió en entrevista por separado Germán de la Garza, socio líder de servicios laborales en Deloitte.Añadió que los grupos empresariales se van a topar con problemas, ya que no todos los prestadores de servicio tendrán la posibilidad de cumplir."Muchas empresas están solicitando a sus prestadores de servicio se registren y que no lo están obteniendo, que con posterioridad al 1 de septiembre sí darán por terminadas algunas relaciones comerciales porque no están dispuestos a correr ningún tipo de riesgo."Identifico que hay un mercado corporativo industrial presionado por este tema", mencionó.Añadió que hay industrias que se están viendo más afectadas que otras, como construcción, minería y energía.Según la Secretaría del Trabajo, las dificultades que tienen algunas empresas para conseguir el registro radican en que presentan adeudos al SAT, IMSS o Infonavit o porque suben a la plataforma documentos que no son legibles.