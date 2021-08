Pierden su vigencia 157 mil credenciales de elector en NL

04 min 30 seg

Miriam García

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ahora sí, desde el 2 de agosto, poco más de 157 mil credenciales de elector de ciudadanos de Nuevo León quedaron sin validez y no pueden usarse ni como medio de identificación oficial.Ernesto Álvarez, Vocal del Registro Federal de Electores, dijo que ya no tienen validez 30 mil 183 credenciales que habían vencido en el 2019, y 126 mil 868 en el 2020, a las que se les había extendido su vigencia hasta el 1 de agosto, cuando se realizó la primera consulta popular nacional.Esas bajas, detalló, hicieron que la Lista Nominal de Electores en Nuevo León pasara de 4 millones 190 mil 618 a 4 millones 033 mil 567."Se dieron de baja 157 mil 051 credenciales correspondientes a igual número de electores de Nuevo León", detalló Álvarez, "esos registros causaron baja y ya no son válidas esas credenciales como medio de identificación oficial ni para votar".Agregó que los electores en esa situación deben acudir a tramitar su nueva credencial a los módulos del INE, previa cita vía telefónica o por internet."A los módulos tienen que acudir con cubrebocas", aclaró, "permitir que se les tome la temperatura, que se les ponga gel antibacterial y llevar una identificación con fotografía que esté vigente, un comprobante de domicilio que no tenga una antigüedad mayor a tres meses".Del 1 de septiembre al 15 de diciembre, dijo, se efectuará una campaña de actualización y habrá 10 módulos que operarán de las 8:00 a las 20:00 horas para la renovación de las credenciales y para expedición de nuevas que requieran jóvenes que cumplan 18 años, o bien por cambios de domicilio.