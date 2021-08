Planea Amazon abrir tiendas tipo departamentales

05 min 00 seg

Sebastian Herrera, Esther Fung y Suzanne Kapner / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Amazon.com Inc. planea abrir varias tiendas físicas grandes en EU que operarán de manera similar a las tiendas departamentales, un paso para ayudar a la compañía tecnológica a extender su alcance en las ventas de ropa, artículos para el hogar, productos electrónicos y otras áreas, dijeron personas familiarizadas con el asunto.El plan para lanzar tiendas grandes marcará una nueva expansión para el pionero de las compras en línea en el comercio minorista físico, un área que Amazon tiene mucho tiempo de trastocar.Se anticipa que algunas de las primeras tiendas departamentales de Amazon se localicen en Ohio y California, dijeron las personas. Los nuevos espacios comerciales serán de unos 2 mil 800 metros cuadrados, más pequeños que la mayoría de las tiendas departamentales, que normalmente ocupan unos 9 mil 300 metros cuadrados, y ofrecerán artículos de las principales marcas de consumo. Las tiendas de Amazon eclipsarán muchos de los otros espacios minoristas físicos de la compañía y tendrán una huella similar a los formatos reducidos que Bloomingdale's Inc., Nordstrom Inc. y otras cadenas de tiendas departamentales han comenzado a abrir, señalaron las fuentes.No está claro qué marcas ofrecerá Amazon en las tiendas, aunque se anticipa que los productos de marca privada de la compañía ocupen un lugar destacado, dijeron las personas. Amazon vende veintenas de productos, incluyendo ropa, muebles, baterías y dispositivos electrónicos a través de muchas de sus propias etiquetas. Los planes aún no son definitivos y podrían cambiar, mencionaron los enterados.Los planes de Amazon representan una evolución en los esfuerzos de la compañía por ingresar al comercio minorista tradicional después de años de quitar participación de mercado a las grandes tiendas, acción que ayudó a llevar a muchos a la bancarrota. El crecimiento de la empresa en las compras en línea ayudó a acelerar la caída de los operadores de centros comerciales y otros imperios otrora potentes de tiendas físicas. Amazon es ahora el mayor vendedor de ropa en Estados Unidos, superando a Walmart Inc., reporta Wells Fargo & Co.Fundada en 1994 como una librería en línea, Amazon ha ido ganando terreno en el comercio minorista físico a través de la apertura de librerías, tiendas de comestibles y otros espacios físicos. La compañía compró la tienda de abarrotes Whole Foods Market en el 2017.Amazon está incursionando en un área que ha tenido dificultades durante décadas. Las tiendas departamentales alguna vez fueron lugares grandes y emocionantes para hacer compras, donde los consumidores podían encontrar de todo, desde hornos tostadores hasta vestidos de noche, bajo un mismo techo. Pero han perdido la partida contra las tiendas de descuento, los minoristas de moda rápida y los jugadores en línea. Hace una generación, las tiendas departamentales representaban el 10% de las ventas minoristas, excluyendo automóviles, gasolina y restaurantes, arrojan estimaciones de la consultora Customer Growth Partners. En lo que va del año, representan menos del 1%.Sus problemas empeoraron en el 2020 durante la pandemia del Covid-19, cuando J.C. Penney, Neiman Marcus Group Inc., Lord & Taylor y Stage Stores Inc. se declararon en quiebra. J.C. Penney y Neiman Marcus salieron de la protección judicial bajo nuevos propietarios. Lord & Taylor ahora vende sólo en línea y las tiendas Stage se liquidaron.Los analistas y ejecutivos de la industria aún no están dando las tiendas departamentales por muertas. Se anticipa que cadenas como Macy's Inc. y Kohl's Corp. reporten fuertes ventas a medida que los compradores reabastecen sus armarios tras reducir sus compras de ropa el año pasado."La gente está regresando y comprando en las tiendas departamentales", destacó John Idol, director ejecutivo de Capri Holdings Ltd., la empresa matriz de Michael Kors, a analistas en una conferencia telefónica en julio.Amazon se acercó a algunas marcas de ropa de EU hace unos dos años con la idea de abrir tiendas a gran escala que exhibieran sus productos, destacó una persona familiarizada con el asunto.Una mayor huella de tienda permitiría a Amazon ofrecer a los consumidores un abanico de artículos que podrían probar en persona antes de decidir la compra. Eso sería particularmente beneficioso en la ropa, que a menudo puede ser todo un acertijo para los clientes que compran en línea debido a preocupaciones sobre tallas y ajuste. También brindaría a los clientes una gratificación aún más instantánea que el envío rápido que ofrece Amazon para compras en línea.Los ejecutivos de Amazon han sentido que las tiendas físicas permitirían mejor contacto con los clientes y proporcionarían un escaparate para sus dispositivos y otros productos a los compradores que de otra manera no los hubieran probado, dijo una persona familiarizada con el asunto. La compañía ha intentado innovar en tiendas físicas al tiempo que construye una red de establecimientos que podrían recopilar datos valiosos de los clientes y brindar nuevas experiencias de compra.Si bien las tiendas físicas se vieron afectadas durante la pandemia cuando las personas se refugiaron en sus hogares, el tráfico peatonal ha regresado gradualmente, aunque se mantiene por debajo de los niveles del 2019, reporta ShopperTrak, que utiliza cámaras para contar el tráfico en las tiendas minoristas de EU.Las ventas de las tiendas físicas de Amazon disminuyeron aproximadamente un 5% el año pasado porque los clientes compraron más en línea debido a la pandemia. Las ventas de año a año del segmento crecieron 11% durante el segundo trimestre de este año.En los últimos años, la empresa ha invertido más en el desarrollo de su negocio de moda y en ofrecer a los compradores más alternativas en la compra de prendas de vestir. Amazon ha tenido más dificultades para irrumpir en la moda de alta gama. Aunque Oscar de la Renta comenzó a vender vestidos de coctel en el sitio web de Amazon el año pasado, pocas otras marcas de lujo lo han seguido.Amazon abrió su primera tienda física en el 2015, una librería en Seattle. Ahora opera más de 20 librerías en todo el país, así como más de dos docenas de tiendas 4 estrellas de Amazon, puntos de venta que venden desde aparatos electrónicos hasta productos de cocina. Las tiendas de 4 estrellas suelen tener alrededor de 370 metros cuadrados.Las innovaciones tecnológicas de la empresa han estado particularmente presentes en su línea de tiendas de abarrotes, que comenzó con la compra de Whole Foods. Esas ahora incluyen ahora sus tiendas de conveniencia Amazon Go sin cajero en Chicago, Nueva York, San Francisco y Seattle, y sus tiendas Amazon Fresh más convencionales en varios Estados. No está claro si Amazon planea introducir algún elemento de la tienda, como la tecnología sin cajero, en las nuevas ubicaciones minoristas.- Khadeeja Safdar contribuyó a este artículo.Edición del artículo original