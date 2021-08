Planea Boeing invertir en Virgin Orbit

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 08:04 hrs.

Virgin Orbit, de Richard Branson, dijo que Boeing Co invertirá en la cotización SPAC planificada de 3 mil 200 millones de dólares de la startup de lanzamiento de satélites a finales de este año, una inversión que se produce cuando el propio programa espacial del fabricante de aviones enfrenta obstáculos, según The Wall Street Journal.Virgin dijo que cotizaría en el mercado de valores Nasdaq al fusionarse con NextGen Acquisition Corp, una compañía de adquisición de propósito especial dirigida por el ex banquero de Goldman Sachs, George Mattson, y Greg Summe, un ex ejecutivo senior de Carlyle Group.La inversión planificada de Boeing, que el diario informó por primera vez este lunes temprano, se produce a través de una ronda de recaudación de fondos relacionada con SPAC llamada inversión privada en capital público, o PIPE. Esa recaudación de fondos ha generado un total de 100 millones de dólares en compromisos, dijo Virgin Orbit. La compañía no dijo cuánto de eso vendrá de Boeing.Boeing no respondió de inmediato las solicitudes de comentarios.El fondo de capital privado AE Industrial Partners LP también invertirá en el PIPE, dijo Virgin.La inversión planificada de Boeing coincide con sus luchas con su propio negocio espacial. El lanzamiento de la nave espacial Starliner de Boeing, que la compañía esperaba que le permitiera enviar misiones tripuladas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, se retrasó a principios de este mes debido a válvulas defectuosas.El listado de Virgin Orbit se produce cuando los inversionistas apuestan cada vez más por la caída de los costos de acceso al espacio para negocios, turismo e investigación científica. Virgin Group de Branson posee el 80 por ciento de Virgin Orbit, y el resto es propiedad de Mubadala Investment Co, el fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos."Es otro hito para empoderar a todos los que trabajan hoy para construir tecnología espacial que cambiará positivamente el mundo", dijo Branson.A principios de este año, Branson venció al multimillonario Jeff Bezos al ir al espacio en un viaje de alto perfil que lo llevó en una nave espacial Virgin Galactic Holdings Inc a más de 50 millas sobre la Tierra. Mientras Virgin Galactic se centra en el turismo espacial, el negocio de Virgin Orbit es el lanzamiento de satélites.Virgin Orbit ha completado dos lanzamientos de satélites exitosos este año, elevando a la compañía a un pequeño grupo de proveedores de lanzamiento de satélites pequeños capaces de ofrecer hardware probado en vuelo. La empresa con sede en el sur de California utiliza un método de lanzamiento único entre sus competidores. Un jumbo jet convertido lanza un cohete, que luego se enciende y lleva su carga útil de pequeños satélites a la órbita.