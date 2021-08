Plantea INE consultar revocación el 27 de marzo de 2022

04 min 30 seg

Erika Hernández

Hora de publicación: 21:41 hrs.

El Instituto Nacional Electoral (INE) propone realizar el ejercicio de revocación de mandato el 27 de marzo del 2022, una semana después de la fecha propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.De acuerdo con un anteproyecto de lineamientos que será presentado este viernes a los partidos políticos, se plantea que durante 60 días se prohibirá la propaganda gubernamental en todos los nivelesEl 6 de enero se determinará si se cumplen con las firmas requeridas, más de 2 millones 800 mil, para realizar el sondeo, y de ser así, el 26 de enero se emitiría la convocatoria, por lo que a partir de esa fecha, López Obrador y funcionarios que lo acompañan en sus conferencias matutinas y eventos públicos deberán limitarse a no hablar de logros del Gobierno."Durante el periodo que transcurra desde la Convocatoria y hasta la conclusión de la Jornada de la Revocación de Mandato, no se difundirá propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno con excepción de la difusión de las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil que el Consejo General determine", indica la propuesta que aún podría tener cambios.Sin ningún requisito sobre su perfil, los ciudadanos interesados en ser promoventes de la revocación, deberán acreditarse ante el Instituto entre el 1 y 26 de octubre del 2021.Únicamente deberá dar sus datos personales, informar sobre el nombre del funcionario público que propone para la revocación, así como una fotografía del funcionario, y los nombres e información de quienes serán auxiliares en la recabación de firmas.A partir del día 27 de octubre tendrán acceso a una app en su celular donde podrán registrar las firmas de los ciudadanos, quienes deberán presentar su credencial para votar original, y ésta será captada por la aplicación tecnológica; las imágenes ilegibles no serán válidas."La o el auxiliar solicitará a la persona que brinda el apoyo, la captura de la fotografía de su rostro (fotografía presencial) a través de la app, a efecto de que esta autoridad cuente con los elementos necesarios para constatar la autenticidad del apoyo. En caso de negativa de la ciudadanía, no podrá continuar con el procedimiento de obtención del apoyo al tratarse de un requisito indispensable", indica el documento.La autoridad destaca que la aplicación es fácil de usar, se les capacitará y no es necesario que cuenten con internet al momento de realizar el levantamiento, sólo cuando envíen la información.La persona tendrá 24 horas para enviar la información, y el INE emitirá un folio por cada apoyo recabado, además de que garantizan que la aplicación evita mal uso de los datos personales."Todas las afiliaciones captadas se almacenarán con un mecanismo de cifrado seguro que contribuye a la seguridad de la información y la salvaguarda de los datos personales captados, de conformidad con la normatividad aplicable", agrega.En los lineamientos se afirma que el INE podrá identificar día, hora, dispositivos usados y coordenadas geográficas en los que se capten los apoyos, con el fin de detectar irregularidades.En aquellas comunidades de alta marginación -definidas por la autoridad-, entregará formato físico.La recabación de firmas se dará del 1 de noviembre al 15 de diciembre."El INE será la única instancia que podrá realizar acciones dirigidas tanto a la promoción de la participación ciudadana como a la difusión de la Revocación de Mandato."Queda prohibido el uso de recursos públicos con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de la ciudadanía para la Revocación de Mandato", establece el documento.Las 161 mil casillas que se proponen instalar contarán con cuatro funcionarios.En los lineamientos no se establece cuál será la pregunta, se explica que ésta se dará a conocer cuando se apruebe el diseño de la boleta. Sin embargo, se aclara que las respuestas serán "a favor" o "en contra".El cómputo distrital se dará de inmediato, y ese mismo día de la jornada se dará a conocer la tendencia a través de un conteo rápido."Los resultados de la Revocación de Mandato serán notificados al Presidente de la República sujeto a la Revocación de Mandato, así como al Congreso de la Unión por conducto de la Secretaría Ejecutiva", añade el documento.El INE prevé aprobar los lineamientos el 27 de agosto, por lo que la propuesta será discutida por consejeros y partidos políticos para dar su aval o modificarla.