Plantea Musk túnel hacia la Isla del Padre

El sueño espacial de Elon Musk está complicando la comunicación terrestre entre comunidades del sur de Texas.Pero el magnate está planteando una ambiciosa solución.Musk ofreció la construcción de un túnel submarino que conecte a la Isla del Padre con la playa de Boca Chica, zona donde SpaceX, empresa del segundo hombre más rico del mundo, tiene su base de cohetes espaciales, informó The Dallas Morning News.Por la actividad del complejo Starbase, detalló el periódico, constantemente es cerrada la Carretera Estatal 4, única vía de comunicación de la región de Boca Chica con Brownsville y el resto del país, por lo que las autoridades buscan alternativas.A través de The Boring Company, empresa de construcción de Musk, funcionarios del Condado de Cameron recibieron la propuesta del túnel que uniría el extremo sur de la Isla del Padre con el extremo norte de la playa de Boca Chica.La empresa impulsa la construcción de túneles para facilitar la transportación. Su proyecto más reciente es el Las Vegas Convention Center Loop, de 2.7 kilómetros y 52 millones de dólares.La distancia del túnel en el sur de Texas sería de aproximadamente medio kilómetro, aunque la idea no ha ido más allá de una presentación, indicó al periódico el administrador del Condado, Pete Sepulveda Jr.