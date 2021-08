Plantean organismos Congreso 'sombra'

02 min 00 seg

Victoria Félix

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Con el fin de vigilar la labor legislativa, organizaciones civiles, académicos e iniciativa privada presentaron ayer una propuesta llamada "Congreso Sombra", que consiste en asignar a cada comisión un ciudadano experto en el tema que observe y transparente el trabajo de los Diputados.La propuesta fue suscrita por al menos 10 agrupaciones, entre las que destaca Coparmex Nuevo León, la Asociación Nacional Cívica Femenina, el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, el Colegio Monterrey, el Centro Tomás Moro, Propuesta Ciudadana y la UERRE.Marilú Molina, ex secretaria técnica de Comisiones del Congreso del Estado, Javier Ponce, de Misión Rescate México, y César Garza, de Coparmex Nuevo León, explicaron que la propuesta también busca aportar al Legislativo iniciativas ciudadanas y gestionarlas directamente con los Diputados."(Congreso sombra) es una iniciativa que responde a nuestra interpretación de una necesidad claramente manifiesta: recuperar el vínculo del Congreso con sus representados, promoviendo una agenda y acciones legislativas alineadas con las demandas y anhelos ciudadanos", explicó Garza.Ponce explicó que la idea es tener al menos un enlace ciudadano en cada comisión del Congreso y que asista a sus sesiones.Participarán como enlaces "sombra" 29 personas, entre ellas, Tere Madero, ex Alcaldesa de San Pedro; Gustavo Alarcón y Nora Livas, ambos ex Contralores estatales; Alejandro Páez, regidor sampetrino; Eduardo Alonso Mendívil, director General Adjunto de Metrorrey; Humberto Treviño Landois, panista y padre del Alcalde sampetrino, Miguel Treviño, y Luis Gerardo Treviño, de Fortaleza Ciudadana, así como ex Diputados.La próxima coordinadora de Morena en el Congreso, Anylú Bendición Hernández, celebró la iniciativa, mientras que coordinadores del PRI, PAN y MC no respondieron.