Plasman en moda su amor por México

04 min 30 seg

EL NORTE / STAFF

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La magia de la cultura mexicana, la frescura de la juventud, la elegancia de la experiencia y la pasión por el diseño de modas convergen en los tejidos de XIMOR.Fátima Berenice Maldonado Martínez, Stacey Lizzeth Mejía Gómez y María Eliza Castro Díaz pertenecen a la generación Primavera 2021 del programa académico Licenciado en Diseño Textil y de Modas de la Universidad de Monterrey, que ahora lleva por nombre Licenciado en Diseño de Moda, y para su proyecto final decidieron crear una línea de ropa impregnada con la identidad mexicana en cada puntada.Para lograr esto se resguardaron bajo el ala de Francisco Cancino, un reconocido diseñador chiapaneco. Esta mancuerna se dio gracias al contacto de la directora de carrera Claudia Lara Soto con el diseñador, y un concurso interno entre los proyectos finales del programa para ver quién contaría con la asesoría del diseñador.Al final, XIMOR resultó triunfador gracias a la afinidad entre la estética de las alumnas y la estética de Cancino."El proyecto se fue formando de una inquietud previa que habíamos compartido María y yo en una clase, donde nos preguntaban ¿cuál es la esencia del diseño de moda mexicano? y ¿cómo es que tú, como diseñadora, aportas a él? Estas preguntas nos guiaron hacia lo más esencial que radica en conocer la identidad del mexicano."Y es así que se formula la pregunta de investigación: ¿cuál es la identidad contemporánea de México?, que da pie al inicio del desarrollo de la colección, explicó Fátima.XIMOR es una combinación de las palabras "México" y "amor". Las jóvenes señalaron que "xi" viene de la palabra "-xictli" en náhuatl, y significa ombligo o centro- y que esta sílaba la unieron con "mor". Está de más decir que el nombre de la colección hace referencia al aprecio que las diseñadoras tienen a México y su cultura, pero también simboliza la búsqueda por encontrar la esencia de lo que es la identidad mexicana.Stacey mencionó que consideran compartir parte de su trabajo con el mundo, a través de su pasión, la esencia de lo mexicano, ya que está compuesta por "demasiadas cosas ricas y hermosas".Mientras que Fátima agregó que llegaron a la conclusión de que México y la identidad mexicana no es solo una cosa, sino que son un sinfín de conceptos en constantes cambios.Para llegar a esta conclusión, las ahora ExaUDEM se apoyaron mucho de la retroalimentación de Cancino, quien aunque cose en cada prenda la artesanía y tradición mexicana, al mismo tiempo que le da un giro fresco e internacional, quería que encontraran su propia visión."Él tenía como prioridad que usáramos nuestra creatividad para desarrollar nuestro propio proceso de diseño, lo cual fue fundamental para poder crear XIMOR, y que diera como resultado piezas bonitas y de excelente calidad. Aprendí muchísimo, nos enseñó un poco de todo: diseño editorial, confección, investigación, bordado y, sobre todo, diseño", indicó María.El resultado fueron nueve looks, que comprenden piezas bordadas con hilaza y pedrería, tejidas con telar y gancho, así como algunas prendas lisas hechas de seda, lino y lana. "Es una co lección de texturas, con colores llamativos como el amarillo y rojo, junto con otros más sobrios como el hueso y el perla", describió.Las diseñadoras compartieron que durante el proceso de creación de la colección visualizaban a una mujer sin miedo a destacar, con una predilección a los colores brillantes y las capas, así como con una apreciación de la belleza de lo hecho a mano."Una de las partes con más peso en el proyecto se encuentra en el desarrollo textil, es el factor diferenciador. Se exploraron y se experimentaron distintas técnicas textiles, como el tejido en telar y gancho, el bordado de hilaza y el bordado de abalorios para la creación de los textiles."Para esta propuesta se colaboró directamente con mujeres artesanas residentes en el Estado de México, para llevar a cabo específicamente las muestras de los motivos bordados", contó Fátima.XIMOR no es solo un trabajo final para las jóvenes, sino que es una carta de amor a la tradición mexicana, a los colores, las texturas y los detalles que llenan la historia de un país como es México, y que a través de esta tesis, Fátima, María y Stacey lograron descubrir y acoger su mejor versión."La misión de XIMOR es que las prendas que conforman la colección sean familiares, pero al mismo tiempo novedosas para la mujer mexicana. En las piezas puedes ver la historia y apreciar el talento que poseen las manos mexicanas que las hicieron¦ fue un proceso muy difícil, pero pudimos expresar en cada tela, cada puntada de bordado de hilaza o pedrería, nuestro amor y cariño por México", compartió la joven ExaUDEM.XIMOR es la culminación de mucho esfuerzo, investigación y amor hacia México y que además representó su proyecto final para egresar como profesionales de la moda en la UDEM.Aunque no tienen planes a corto plazo para la colección, no descartan la idea de que en algún momento retomen el proyecto y hacerlo tangible.