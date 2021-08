Podrá Norwegian Cruise exigir prueba de vacunación

Bloomberg

Hora de publicación: 11:38 hrs.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ganó una orden judicial preliminar que le permite exigir prueba de la vacunación Covid-19 como condición para abordar sus barcos en Florida, a pesar de la prohibición reciente de tales requisitos en virtud de una nueva ley promovida por el Gobernador Ron DeSantis.La jueza federal de distrito Kathleen M. Williams en Miami dictaminó el domingo que la ley no se puede hacer cumplir mientras se desarrolla la batalla legal. La línea de cruceros demandó al estado en julio, diciendo que el estatuto viola la ley federal y puede obligarlo a cancelar los próximos cruceros.El propietario de las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises podrá operar con todos los pasajeros y tripulación completamente vacunados cuando navegue desde los puertos de Florida, dijo en un comunicado el domingo. La primera navegación por Florida está programada para el 15 de agosto en el Norwegian Gem, con salida desde Miami."Nos complace que el juez Williams vio los hechos, la ley y la ciencia como lo hicimos nosotros y concedió la moción de la compañía para una orden judicial preliminar que nos permite operar cruceros desde Florida con pasajeros y tripulación 100 por ciento vacunados", dijo Daniel S. Farkas, Asesor general de Norwegian Cruise Line.Florida prometió impugnar la decisión."No estamos de acuerdo con el razonamiento legal del juez y apelaremos ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito", dijo la oficina del Gobernador en un comunicado. "La prohibición de los pasaportes de vacunas ni siquiera implica, y mucho menos viola, los derechos de expresión de nadie, y fomenta el interés local sustancial de prevenir la discriminación entre los clientes basada en información médica privada".La querella enfrenta a DeSantis, una estrella republicana en ascenso que defiende la resistencia a las medidas de salud pública del coronavirus, contra una industria que ha estado paralizada durante 18 meses. A principios de la pandemia, una serie de brotes de Covid-19 en el mar llevaron a la suspensión total de la navegación con pasajeros por parte de Estados Unidos.Con las operaciones en espera durante todo ese tiempo, la industria ha tenido que recaudar miles de millones de dólares en nuevo financiamiento solo para salir adelante con ingresos prácticamente nulos.Este año, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos crearon dos caminos para que los barcos regresaran a los puertos de Estados Unidos, incluida la prueba de su seguridad en los llamados viajes de prueba o la garantía de que el 95 por ciento de los huéspedes y la tripulación estuvieran vacunados. Al optar por lo último, Norwegian se comprometió a ir incluso más allá del requisito de los CDC, y dijo que todos los pasajeros de sus barcos serían vacunados.Pero los planes de Norwegian chocaron con los de DeSantis, quien impulsó una ley que prohibiera a las empresas en el estado hacer de las vacunas una condición para recibir el servicio. Sin embargo, a las empresas todavía se les permite técnicamente preguntar sobre el estado de las vacunas, y otras líneas de cruceros han lanzado con éxito viajes desde el Estado del Sol desde junio con niveles de vacunación muy altos.Aun así, los cruceros han seguido viendo casos esporádicos de Covid-19, que las compañías dicen que hasta ahora han podido contener mediante el rastreo de contactos y otras medidas de mitigación.