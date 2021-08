Podría escalar a panel disputa automotriz con EU

01 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 18:36 hrs.

El conflicto de interpretación en las reglas de origen para el sector automotriz, contenidas en el T-MEC, puede derivar en un panel de especialistas que unifique criterios entre los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, aseguró Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).En un mensaje grabado, Salazar dijo que todos están de acuerdo con el criterio mexicano: Canadá, México y los empresarios estadounidenses, pero no así la autoridad norteamericana.El tema provocó que se recurriera al mecanismo de consulta incluido en el T-MEC, pero aún no es vinculatoria la opinión de los expertos."Es importantísimo para nosotros, porque si se aplica el criterio de Estados Unidos, las partes automotrices van a tener que estar ya integradas al 100 por ciento y los automóviles que se tienen que vender en 2023 y 2024 se deben iniciar ya en su fabricación. Esta industria va planeando a muy largo plazo y están empezando a diseñar y planear las partes que van a integrar el automóvil del año 2024 y 2025", subrayó.Si no se da un acuerdo a través de estas consultas, se llamará a un panel de expertos independientes, los cuales dictarán el criterio final y será vinculatorio."Es importantísimo que resolvamos esto, que lo resolvamos en el corto plazo. Y el mensaje es: los sectores empresariales y los organismos empresariales, seguimos trabajando en lo que nos parece los temas prioritarios, para que nuestra economía se recupere, para que México crezca y para que aprovechemos las ventajas de atraer mayor inversión", comentó.