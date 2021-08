Podría EU dar mayor crecimiento a México

02 min 30 seg

Jorge Cano

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La aprobación del Plan de Infraestructura del Presidente Joe Biden por 1 a 1.5 billones de dólares es el principal factor que podría incrementar las expectativas de crecimiento económico de México, apuntan analistas.Actualmente, se ha aprobado un acuerdo bipartidista entre congresistas demócratas y republicanos para un paquete de 1.2 billones de dólares, aunque no se ha llegado a un acuerdo definitivo en el Senado."Un factor que pudiera resultar en tasas de crecimiento mayores a las que estamos anticipando es que Estados Unidos logre crecer más y en particular que se apruebe un programa de infraestructura mayor al que se está discutiendo hoy en día", afirmó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Research.Recientemente, BBVA actualizó su expectativa de crecimiento para México a 6.3 por ciento, debido al impulso que Estados Unidos está teniendo sobre el País.Si bien el paquete de infraestructura se implementaría en los siguientes 8 años, de aprobarse, se incrementaría de forma inmediata las expectativas y confianza de empresas y consumidores en Estados Unidos, lo que se traduciría en un mayor crecimiento para México, afirmó Serrano."En Estados Unidos esperamos una política fiscal muy expansiva de alrededor de 7 por ciento del PIB en estímulos adicionales, en particular a largo plazo, dependiendo de que se pueda aprobar un paquete de políticas fiscales orientadas a la infraestructura."Nosotros asumimos que se puede aprobar un paquete de 1.5 trillones de dólares y esto también lo que va hacer es que en los siguientes años veamos una política fiscal expansiva en Estados Unidos", dijo.Por su parte, Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex, explicó que ciertos sectores se beneficiarían del Plan de Infraestructura estadounidense, dependiendo de cómo se financie el mismo."Los planes actuales se centran en una gran reconstrucción de la infraestructura americana en puentes, carreteras, puertos y aeropuertos. Todo eso pensando en bienes que se producen en México como acero, cemento entre otros, debería de tener un impacto positivo, pero dependerá de cómo se va a financiar y si se aumentan los impuestos", dijo.Recordó que el plan original de Biden implicaba un gasto de 1.7 billones de dólares, acompañado de un incremento de impuestos a los más ricos para financiar los proyectos. Este punto es el que ha limitado la aprobación del plan por parte de los republicanos."Si hay aumento en los impuestos, pensando en el impacto en la demanda, un aumento agresivo de impuestos podría incluso negar y tener efectos negativos sobre las perspectivas de la economía hacia adelante", comentó.