Policías y canes, una relación muy singular

04 min 30 seg

Viridiana Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Policías y perros son compañeros de trabajo en la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).Sin los caninos, los policías no podrían detectar rápidamente explosivos, estupefacientes o ayudar a detener a alguien, refirió el responsable de la Unidad Canina de la PBI, Samuel Baltazar Lorenzo.Esta relación ha sido de gran ayuda, pues requieren del olfato de ellos para lograr la tarea preventiva de delitos encomendada, comentó."Nosotros los consideramos nuestros compañeros", dijo.Por la pandemia ha disminuido el trabajo para los binomios caninos en eventos del Foro Sol o el Auditorio Nacional, pero han sido requeridos en otros lados, contó.Detalló que durante la crisis sanitaria han resguardado vacunas contra Covid-19 en el Instituto Nacional de Cancerología, en Tlalpan.La Unidad Canina se formó en 1997 y actualmente cuentan con 12 caninos, de los cuales tres son hembras y nueve machos.Cada uno se ha ganado su nombre antes de llegar aquí o por su temperamento, como Diablo, llamado así por lo juguetón e imparable que es desde que llegó, recordó.Otros de los protagonistas de esta agrupación preventiva son Molly, Tango, Kranos, Drocko, Killer, Bastos, Tecla y Target.Cuando llegan a este lugar aprovechan el gusto que tienen por jugar para entrenarlos. Los enseñan a buscar objetos con el olor de lo que quieren encontrar, como drogas o explosivos, y al encontrarlos les dan una pelota que, al rebotar, parece una presa para los peludos.Desde los seis meses inicia su entrenamiento, y pueden durar en su profesión hasta ocho años, y después los retiran para que conozcan una vida distinta, donde no tengan que trabajar, la mayoría se queda con el policía con el que trabaja, refirió.El agente y el perro están atentos del otro, el policía debe aprender el lenguaje del can, que es corporal; entender qué significa si echa las orejas para atrás y ladra o si mueve la cola, si cambia su forma de caminar para saber que encontró algo.Los policías detectan cuando están mal, pues, además de enfermarse cuando algún canino muere, existe un ambiente de tristeza y es fundamental atenderlos, aseguró."Es muy importante que el humano haya hecho combinación con los perros", señaló Lorenzo.