Por ahora, zoos en México no vacunarán especies

Hora de publicación: 14:19 hrs.

Aunque zoológicos en Estados Unidos comenzaron a aplicar una vacuna experimental contra el Covid-19 a sus animales, en el País la vacunación está descartada por ahora, informó la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm).Desde que comenzó la pandemia, indicó, no se han registrado contagios en los animales de las 108 instituciones que conforman la organización, mismas que albergan alrededor de 170 mil ejemplares?.La Azcarm también resaltó que hasta el momento no existe evidencia científica de que los animales puedan transmitir el SARS-CoV-2, el virus responsable del Covid-19, a las personas."En el momento que se compruebe que un animal contagió a una persona, las autoridades en la materia de todo el mundo tendremos que implementar diversas medidas como la vacunación."Mientras eso no ocurra, la vacunación contra el Covid-19 en cualquier parte del planeta es una cuestión meramente experimental", apuntó Ernesto Zazueta, presidente de la asociación.En enero, el Zoológico de San Diego, en EU, inoculó a nueve grandes simios con una vacuna experimental desarrollada por Zoetis Inc., compañía estadounidense que produce medicina para fauna.El Zoológico de Oakland, en EU, también aplicó la primera dosis de la sustancia a tigres, osos y hurones a principios de julio.Según la Azcarm, sus miembros continuarán con estrictos protocolos de prevención del virus entre los animales, asistentes y trabajadores."En ningún momento se permite que algún médico, cuidador, trabajador o visitante con sospechas de portar el virus tenga contacto con los ejemplares", añadió en un comunicado.