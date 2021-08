Por fin arreglan drenaje en Hacienda Los Morales

Después de presentar durante varios años problemas con su drenaje, vecinos de la Colonia Hacienda Los Morales ven la resolución.El Municipio de San Nicolás comenzó el 13 de agosto a trabajar en la calle Manuel Morales, entre Iturbide y del Roble.En el lugar, empleados del municipio realizan una excavación de alrededor de un metro y medio de profundidad.En un recorrido por el lugar de la obra, un trabajador que omitió su nombre comentó que están trabajando para cambiar la tubería."La tubería se ve podrida, por esta razón no estaba funcionando bien el drenaje y los vecinos tenían el problema de que se tapaba".Agregó que eso mismo afectaba a que las alcantarillas se llenaran hasta llegar al punto en que no pasaba el agua, pero aseguró que los problemas se resolverán a la brevedad."Si nos traen todos los materiales, no debemos tardar más de siete días en cambiar el tubo".Verónica Salinas, vecina, dijo que es una obra que están pidiendo desde hace tiempo."Desde que cambiaron la tubería en Calzada Unión y Manuel Morales estábamos esperando que también llegaran acá; allá se tardaron casi dos años porque fue un trabajo amplio".Agregó que esperan que en esta ocasión no se tarden, pero que lleven a cabo un buen trabajo.Yolanda Fernández, otra vecina, expresó que desde hace varios años tienen problemas con el drenaje."Hablamos con Agua y Drenaje pero nos explicaron que a ellos no correspondía, por lo que fuimos con Municipio de San Nicolás y fue como en Calzada Unión se realizó un trabajo amplió que llego hasta Avenida Conductores"."En las últimas lluvias que se han presentado hemos tenido problemas porque las alcantarillas están llenas y llega el punto en que ha crecido la corriente que tenemos miedo que se nos meta el agua a las casas".(FALTA UN VECINO Y VOZ DE AUTORIDAD )"Por lo que escuché de los vecinos, se nota que las obras son en bien de la comunidad, sólo espero que no se tarden en terminarla".Lizeth Loera"Tenemos bastantes problemas con el drenaje, pensamos que con el arreglo de la Avenida Calzada Unión se iba a desahogar, pero fue peor".Gabriela Tamez"Las labores sólo ocupan un calle, lo que no afecta el tráfico; sugiero que coloquen señalamientos para avisar que hay labores para no pasar por ese punto".Daniela Carrera