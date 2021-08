Por fin, Tony

Rafael Quiroz

en EL NORTE

2 min 30 seg

Tuvieron que pasar 1,975 días, ocho segundos lugares, 11 Top 3, 39 Top 10, más de 20 millones de dólares en ganancias y 126 torneos para que uno de los jugadores más completos del PGA Tour pudiera volver a ganar.



El Northern Trust, primer torneo de las finales de la FedEx Cup, llevado a cabo en el campo de Liberty National, a las afueras de Nueva York, fue testigo de la segunda victoria de Tony Finau.



El triunfo no fue sencillo, ya que vino de atrás y todavía tuvo que esperar jugar un hoyo de desempate con Cameron Smith que sacó su bola fuera de límite con su drive y le dejó el camino abierto para la victoria a Finau.



Además, tuvieron que esperar y terminar de jugar el torneo hasta el lunes, debido a que el huracán Henri pasó por la ciudad el domingo.



Con ello, Tony se sacude la losa de haber quedado tan cerca de un título en muchas ocasiones, y que de una forma u otra no había podido conseguir.



Así es como se pone de líder de la FedEx Cup de cara al segundo evento el BMW Championship que se juega en la semana.



Por otro lado, desgraciadamente nuestros representantes Carlos Ortiz y Abraham Ancer no tuvieron un buen resultado terminando en el lugar 47 y 64, respectivamente.



Carlos deberá tener un buen resultado si quiere jugar por primera vez el Tour Championship, en tanto que Abraham ya tiene su lugar asegurado en la Final.



Esta fue la primera temporada con dos triunfos de dos mexicanos en el PGA Tour, ojalá también sea el primer año de tenerlos en la Final.







GABY RETOMA EL CAMINO





Después de haber jugado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde fue nuestra abanderada nacional y, desgraciadamente, no tuvo la mejor de las actuaciones, nuestra compatriota Gaby López al parecer ha retomado el buen camino y ha ligado un par de buenos resultados en los dos últimos torneos.



Gaby decidió no regresar a casa después de Tokio y seguirse de largo para jugar el Trust Golf Women's Scotish Open, donde quedó empatada en el puesto número 15.



Le sirvió de preparación para jugar el último "Major" del año femenil, el AIG Women's Open, que se jugó en el emblemático campo de Carnoustie, y terminó en la posición 29.



En este último torneo ya pudo estar acompañada de su coach, Horacio Morales, quien no pudo hacer el viaje a Tokio de último momento.



A simple vista, no parecen grandes resultados, pero la confianza de reponerse con dos buenos torneos es muy importante de cara al cierre de la campaña.



Gaby sabía el compromiso de Tokio, pero muchas veces no se pueden tener los mejores resultados, aunque el esfuerzo y la preparación hayan sido a conciencia.



Sin duda, Gaby regresa con más confianza, sabiendo que el buen trabajo sigue dando los frutos esperados.





