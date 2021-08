Por sus obras la recordarán

Alejandra Arellano

MENSAJES DE SUS HIJOS

Hora de publicación: 18:35 hrs.

Como una persona muy entregada en todo lo que hacía, y que nunca aceptaba un 'no' como respuesta es como recordarán a, quien falleció el, a sus 65 años, por complicaciones de salud.nació elen Monterrey, Nuevo León; sus padres fueron(ambos finados).La vecina confesó, en una entrevista anterior, que desde chica siempre quiso ser maestra."Lo traemos arraigado de muchos años, porque un tío abuelo fue maestro y todas las primas Ortega lo somos", comentó la docente.Cursó la Normal Superior en 1970 y al graduarse obtuvo su plaza en la primaria General Francisco Naranjo, donde trabajó por 18 años; después estuvo en la Secundaria Profesor Félix Escamilla, desde 1992 hasta 2005; luego se fue a la Secundaria 2 Guelatao en Santa Catarina, en la que fue nombrada Auxiliar y donde duró dos años, hasta su jubilación en julio del 2007.Else casó con, en la Iglesia la Purísima; juntos tuvieron tres hijos,Desde noviembre de 1995, la familia fijó su residencia en la Colonia Linda Vista., su hija, recordó la relación de su mamá con su papá, además de sus anécdotas como madre y maestra."Siempre cumplió con mi papá, que nunca le faltara su almuerzo, su comida, sus cosas listas; era su vida, su 'Chatito'. Como madre fue entregada con sus hijos, siempre dando lo mejor e inculcándonos siempre el valor de la familia", dijo.Agregó que cómo maestra era muy comprometida, siempre buscaba dar el 100 por ciento, tanto con sus alumnos como con sus compañeros y superiores."En dos ocasiones le tocó darle clases de inglés a sus propios hijos, Andrés y Ernesto Reyna Lozano, pero ellos no querían cursar la materia con ella, ya que era muy estricta", recordó.El duelo lo recibieron su esposo,, sus hijos e hijos políticos,, y; además de sus seis nietos;Descanse en paz.Con información de un reportaje realizado "Maestros de corazón", que salió impreso el 12 mayo del 2016."Mami, no hay palabras para describir el vacío que dejas en mi vida, gracias por darnos todo lo mejor de ti hasta tu último instante, siempre me llenarás de orgullo y siempre seguirás en mi corazón, te amaré por siempre"., hija"Te vamos a extrañar hasta el último día de nuestras vidas, gracias por siempre estar con nosotros y, sobre todo, gracias por ser esa gran persona y excelente madre y abuela. Te amo, mamá"., hijo"Aunque con tu partida te llevas una parte de nuestro corazón, estarás presente siempre en cada uno de nosotros, acompañándonos y guiándonos como en vida"., hijo