Posponen vacunación en Apodaca

Leonardo González

Hora de publicación: 20:37 hrs.

El último día de vacunación para personas de 30 a 39 años en Apodaca fue pospuesto de mañana viernes, hasta el domingo, indicó el Gobierno federal en un comunicado.La vacunación de AstraZeneca que inició el miércoles y continuó hoy, se recorrerá hasta el 22 de agosto, se indicó.El Alcalde César Garza confirmó en un video este cambio de fecha."Recibí una llamada de la delegada de Bienestar en Nuevo León, me indicaba que hubo un problema de logística que impidió que el cargamento del día de mañana, de 30 mil vacunas, llegara a nuestra Ciudad, me está pidiendo la comprensión de todos, para mandar la jornada hasta el próximo domingo", dijo.Las citas que ya se habían realizado, indicó Garza, se trasladarán al domingo.Además podrán vacunarse personas que no pudieron acudir a las citas del miércoles y jueves.En Apodaca faltan por vacunarse alrededor de 25 mil personas de 30 a 39 años.