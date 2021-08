Posterga Apple regreso a oficinas hasta enero

Bloomberg

Hora de publicación: 13:49 hrs.

Apple Inc. está postergando su regreso a las oficinas corporativas desde octubre hasta enero, como mínimo, debido al aumento de los casos de Covid-19 y las nuevas variantes, según un memorando enviado a los empleados el jueves.La compañía le dijo al personal que confirmaría el cronograma de reapertura un mes antes de que se requiera que los empleados regresen a la oficina. Anteriormente, Apple apuntaba a exigir que todo el personal regresara a las oficinas corporativas a principios de septiembre antes de postergar dicha fecha hasta octubre.Cuando se exija que los empleados regresen, se espera que trabajen en la oficina al menos tres días a la semana (lunes, martes y jueves), y los miércoles y viernes podrán hacerlo de forma remota.La comunicación enviada al personal por la directora de recursos humanos y ventas minoristas, Deirdre O'Brien, agregó que la compañía actualmente no espera cerrar sus oficinas o tiendas minoristas.Pero animó encarecidamente al personal a vacunarse. La compañía aún no exige vacunas o pruebas, aunque está mejorando su programa de pruebas a hasta tres pruebas de coronavirus en el hogar por semana. Una portavoz de Apple declinó comentar sobre el memorando.En julio, el fabricante de iPhone se convirtió en una de las primeras grandes tecnológicas estadounidenses en retrasar los planes de volver a la normalidad cuando el Covid-19 y las variantes altamente transmisibles comenzaron a extenderse durante el verano.Ahora, la aparición de la variante delta en todo el mundo está obligando a las corporaciones más grandes de Estados Unidos a replantearse el regreso a la oficina, incluso cuando las tasas de infección todavía son aproximadamente una cuarta parte de lo que eran en el punto más álgido de la pandemia.Apple es la última corporación en anunciar la postergación de su regreso a la oficina hasta 2022, después de Lyft Inc., Amazon.com Inc. y Facebook Inc., entre otras.Un regreso de enero de 2022 significaría que los empleados de Apple habrán pasado casi dos años sin tener que ingresar a las instalaciones corporativas, desde el inicio del aumento del virus en Estados Unidos en marzo de 2020.