Posterga CFE resolución de concursos de centrales

02 min 30 seg

Diana Gante

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los fallos para las seis nuevas centrales de ciclo combinado que está licitando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han sido aplazados.Esto retrasará, aún más, la posibilidad de que puedan entrar en operación antes de que concluya el sexenio.Según información del micrositio de concursos de la empresa estatal, la central de San Luis Río Colorado, cuya fallo estaba contemplado para el 14 de septiembre, se movió para el primero de febrero del próximo año.Para Tuxpan Fase l el proceso se extendió para el próximo 7 de diciembre.De igual forma el fallo para las centrales de Valladolid y Mérida se cambiaron al 16 de diciembre próximo. Y para Baja California Sur será el 7 de diciembre próximo.Mientras, la central de González Ortega fue diferido al 26 de octubre y podría ser la primera de la que se tenga un resultado.En conjunto, las seis centrales sumarán una capacidad adicional al sistema eléctrico de 4 mil 438 megawatts, con una inversión estimada de 62 mil 772 millones de pesos.Abril Moreno, socia directora de Perceptia21 Energía, consideró que si la construcción de las centrales empezara mañana, es posible que esta Administración no alcance a verlas funcionando o tal vez alguna lo logre para finales del sexenio."Recordemos que el crecimiento de la demanda es de aproximadamente 3 por ciento anual y en momentos pico del verano puede ser hasta de 7 por ciento. Si no hay crecimiento de generación será muy complicado que se pueda abastecer y suministrar a todos."Es posible que en el siguiente verano podamos ver apagones o desconexiones rotativas, es decir, que en ciertos puntos se provoquen pequeños apagones en zonas que no tuvieran tanta prioridad", advirtió la especialista.Algunas empresas participantes en las licitaciones han preguntado a la CFE en las juntas de aclaraciones sobre el funcionamiento del Fideicomiso Maestro de Inversión (FMI), mismo que utilizará la empresa estatal para pagar las nuevas centrales.La Comisión ha respondido que el pago está garantizado.Paul Sánchez, especialista del sector energético, aseguró por separado que el tema resulta preocupante, pues si únicamente se consideran proyectos de la CFE será necesario tener energía de corto plazo."Además, siempre la empresa del Estado se ha retrasado y esto abona a que no hay mucha certidumbre jurídica y que hay poco interés, lo cual contribuirá a no resolver los problemas de fondo del sistema eléctrico", expresó Sánchez.