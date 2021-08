Prepara tus papeles para hacer testamento

02 min 00 seg

Angélica Ochoa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A unos días de que comience septiembre, conocido por ser el mes del testamento a nivel nacional, es momento de que comiences a preparar el tuyo.Los fedatarios del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León acuerdan dar una tarifa especial por sus honorarios para incentivar la creación del documento.De acuerdo con Arnulfo Flores, presidente del Organismo, este año el precio de honorarios sugerido es de 2 mil 300 pesos, ya con IVA incluido.A esto se le debe sumar el costo de los derechos correspondientes al Estado.Si estás decidido en hacer tu testamento, prepara tus documentos y haz un checklist de lo que ya tienes.- Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional).- Acta de nacimiento.- Acta de matrimonio (en caso de que aplique).- Clave Única de Registro de Población (CURP).- Comprobante de domicilio.- Escrituras o recibo de predial de los inmuebles que se van a dejar (sólo cuando se van a dejar inmuebles específicos a personas específicas).- Elige un albacea, quien se encargará de hacer los trámites necesarios para que se aplique el testamento conforme a tus deseos.Los especialistas señalan que de preferencia se elija a un heredero para no involucrar a terceras personas.- El albacea recibirá honorarios de hasta el 2 por ciento del monto del acervo hereditario o hasta el 5 por ciento de los frutos industriales.- Elabora una lista de los bienes que vas a incluir en el testamento.- Deja claridad en el nombre de los herederos.- Asigna un tutor para el heredero, en caso de que éste sea menor de edad o tenga una discapacidad.- Designa los legatarios (herederos) y explica si van a recibir una obligación con la herencia.- Decide si la disposición testamentaria será a título universal o particular.- En caso de que sea a título particular, enlista cada propiedad y el nombre de quien la va a recibir.- El testamento es independiente del nombramiento de beneficiarios de cuentas de bancos.Fuente: Miguel Ángel Martínez, titular de la Notaría Pública No. 5