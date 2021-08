Presenta regulador de EU demanda enmendada contra Facebook

04 min 30 seg

AFP y Reuters

Red social personal

Hora de publicación: 18:24 hrs.

La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) volvió a presentar este jueves su caso antimonopolio contra Facebook, acusándolo de mantener ilegalmente su poder monopólico después de que el regulador sufrió un revés en junio, cuando un juez federal desestimó su demanda contra la empresa.La querella inicial por prácticas contrarias a la libre competencia, interpuesta en diciembre, amenazaba al grupo californiano con tener que separarse de Instagram y WhatsApp, pero el juez James Boeasberg estimó que faltaban elementos "concretos sobre el poder real de Facebook".La nueva demanda, de 80 páginas, es mucho más larga que la original de 53 páginas, e incluye datos y pruebas adicionales destinados a respaldar la afirmación de que Facebook es un monopolio. La querella revisada y ampliada da más detalles sobre los mecanismos utilizados por la firma para superar a la competencia, en particular al inicio de la década de 2010, cuando el mercado del internet móvil comenzó a expandirse.La agencia acusó a Facebook de poner en marcha un plan ilegal de compra o entierro para aplastar a la competencia en el titular del comunicado de prensa sobre su denuncia."Facebook no tenía las competencias y talentos técnicos necesarios para sobrevivir a la transición hacia (el internet) móvil", afirmó Holly Vedova, directora interina de la división Competencia de la FTC, citada en un comunicado."Luego de fracasar en la competencia contra los nuevos innovadores, Facebook los compró ilegalmente o los enterró cuando su popularidad se convertía en una amenaza existencial", añadió en referencia a la aplicación Instagram y el sistema de mensajes WhatsApp.La FTC votó por 3 a 2 en favor de presentar la demanda enmendada y rechazó la solicitud de Facebook de que fuera recusada la directora de la agencia, Lina Khan, que participó en la presentación de la nueva denuncia.En un tuit, Facebook dijo que está revisando la demanda enmendada de la agencia y que pronto tendrá más que decir."Examinamos el expediente enmendado de la FTC y nos expresaremos pronto en detalle", reaccionó Facebook en Twitter.El connotado caso representa uno de los desafíos más importantes presentado por la agencia contra una empresa de tecnología en décadas, y está siendo observado de cerca mientras Washington apunta a abordar el creciente poder de mercado de las grandes tecnológicas.En su nueva denuncia, la agencia volvió a pedir al tribunal que ordene a Facebook vender Instagram, que compró en 2012 por mil millones de dólares, y WhatsApp, que adquirió en 2014 por 19 mil millones de dólares.También solicitó al tribunal que exija a Facebook que obtenga la aprobación previa para hacer adquisiciones en el futuro y que cese todo comportamiento anticompetitivo."A pesar de causar una insatisfacción significativa en los clientes, Facebook ha disfrutado de enormes ganancias durante un periodo prolongado, lo que sugiere que tiene poder de monopolio y que sus rivales en las redes sociales personales no pueden superar las barreras de entrada y desafiar su dominio", indicó la denuncia enmendada.Según la nueva documentación, el monopolio de Facebook está "protegido por importantes barreras", de forma que "incluso una nueva empresa, con un mejor producto, no puede tener éxito ante los efectos de red de los que goza la red social dominante".Unos 3 mil 500 millones de personas en el mundo recurren todos los meses al menos a una de las cuatro redes y mensajerías del grupo californiano: Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger.El juez James Boeasberg reprochaba a la demanda inicial falta de pruebas y no definir claramente el mercado alcanzado por un supuesto monopolio de Facebook.Según el magistrado, la agencia federal basaba su querella en una afirmación vaga según la cual Facebook controla más de 60 por ciento del mercado de las redes sociales sin "indicar precisamente lo que está midiendo".La FTC argumenta ahora que "las redes sociales personales constituyen un tipo de servicio en línea único y específico", y es un mercado controlado en un 65 por ciento por Facebook, con su plataforma principal e Instagram. Por ende, argumenta, es un monopolio.Como estos servicios permiten a los usuarios "interactuar con sus contactos personales, es muy difícil para un recién llegado competir con una red social personal en la cual los usuarios ya tienen a sus amigos y su familia", argumenta la querella revisada.Facebook tiene hasta el 4 de octubre para responder a la demanda enmendada de la FTC, que a su vez puede argumentar hasta el 17 de noviembre, en tanto la empresa puede responder nuevamente hasta el 1 de diciembre.La querella fue iniciada en diciembre pasado ante un tribunal federal por la FTC y los fiscales de 48 estados.El juez Boeasberg también rechazó la presentación de los estados, por considerar que es demasiado tardía con relación a las compras de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014.